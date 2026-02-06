România care citește ca să gândească: cum a luat naștere „Fitness pentru mintea copiilor”, un proiect despre cărți, dialog și viitor

Interviu realizat de Cristina Stănciulescu

Lansat de Ziua Internațională a Cititului Împreună, proiectul aduce la aceeași masă ONG-uri, edituri, profesori, părinți, instituții culturale și companii, cu o miză simplă și radicală în același timp: transformarea lecturii zilnice într-un exercițiu real de gândire, dialog și formare a copiilor care nu doar citesc, ci înțeleg lumea.

Andreea Nistor, Directoare de Dezvoltare la Digital Nation, intră mai adânc în fenomenul lecturii și nevoii de a gândi critic în ziua de azi.

Cristina Stănciulescu: Andreea Nistor, de unde a pornit nevoia acestui proiect? Care a fost semnalul de alarmă concret care a dus la lansarea „Fitness pentru mintea copiilor”?

Andreea Nistor: În România, 1 din 2 copii nu înțeleg ceea ce citesc (OECD). Ceea ce nu e o surpriză, dat fiind că, în ultimul deceniu, peste 1.500 de biblioteci publice au dispărut. Profesorii cu care lucrăm în proiectele noastre educaționale ne spun că nu au acces la cărți actuale și autentic valoroase pentru ore. Bibliotecile din mediul rural dețin titluri învechite sau neatractive pentru copii, iar cărțile frumoase, ilustrate, cu coperți noi și cu mesaje și povești veritabil relevante nu sunt accesibile tuturor copiilor. Iar atunci când părinții care își permit să aleagă cărți merg în librării, nu știu ce să aleagă.

Nu e de mirare că astfel lectura nu mai este nici obicei, nici plăcere, iar pentru copii, întâlnirea cu o carte de calitate devine o interacțiune mai puțin prezentă în viața de zi cu zi. Poate doar o temă – sub forma unei activități individuale care cade doar în sarcina copilului. Doar că, odată cu distanțarea de povești, copiii se îndepărtează și de șansa de a explora cu mintea lor universul în care trăiesc și propria imaginație și de a-și antrena gândirea prin discuții cu sens, pornind de la istoriile cuceritoare ale cărților.

Cristina Stănciulescu: Programul vorbește despre a merge dincolo de „a ști să citești”, spre „a gândi”. Care este, în opinia ta, cea mai mare confuzie pe care o facem astăzi între citit și înțelegerea reală a unui text?

Andreea Nistor: Pentru ca copiii să poată să răspundă la întrebarea „Tu ce ai fi făcut în locul personajului din povestea pe care am citit-o?”, studiile spun că este necesar să le antrenăm gândirea de timpuriu, chiar de dinainte ca ei să ajungă la vârsta la care să scrie și să citească.

Mintea copiilor este mereu pregătită pentru povești, iar lecturile cu voce tare sunt un formidabil prilej pentru a explora universuri imaginare care le antrenează curiozitatea și îi ajută să exploreze noi concepte și trăiri.

Atunci când lecturile cu voce tare sunt urmate de discuții cu sens alături de copii, îi ajutăm să își formeze opinii, să își argumenteze preferințe, să descopere emoții și valori.

Cristina Stănciulescu: „Fitness pentru mintea copiilor” implică ONG-uri, edituri, instituții culturale, companii și profesori. Cât de dificil este, în practică, să coordonezi un astfel de efort colectiv și ce a făcut posibil acest parteneriat larg? Ce a fost cel mai greu, de fapt?

Andreea Nistor: Ne-am propus să catalizăm 1 milion de minute de lectură și conversații cu sens pentru copii, în cadrul campaniei, iar o astfel de miză este mai mare decât oricare dintre noi. Ne-am imaginat din start un proiect de impact colectiv, în care ne-am dorit să implicăm deopotrivă părinți, învățători, educatori, profesori, instituții de cultură, edituri, librării, ONG-uri, bibliotecari, vedete, persoane publice, parteneri media și instituții publice.

Partenerii au ales să se alăture și să aducă alte organizații interesate, la rândul lor: editurile au donat peste 500 de cărți pentru concursurile cu premii, Opera Comică pentru Copii găzduiește lansarea și ceremonia de premiere, ambasadorii (jurnaliști, actori, artiști, scriitori) s-au bucurat să împărtășească despre rutinele de lectură din familia lor și să meargă în școli să le citească povești copiilor. Am transformat totul într-o oportunitate care a devenit o mare mobilizare națională, ce va dura timp de 6 săptămâni, pentru a include activități ale tuturor partenerilor.

Cristina Stănciulescu: Când citești, ai o rutină. Întâlnim rutina și în acest program?

Andreea Nistor: Studiile recomandă 15 minute de lectură cu voce tare, în fiecare zi, precedate de stimularea curiozității înainte de lectură și adresarea de întrebări cu sens la finalul lecturii. Iar activitățile gratuite și concursurile din cadrul campaniei încurajează tocmai aceste practici. Părinții sau profesorii care citesc din ce în ce mai multe zile pe săptămână capătă șanse multiple de a câștiga premii inedite oferite de editurile și brandurile partenere.

Pagina noastră include recomandări de cărți, curatoriate din portofoliile editurilor partenere, precum și propuneri de activități care pot cultiva interesul și dragostea copiilor pentru lectură.

Cristina Stănciulescu: Proiectul ajunge atât în mediul urban, cât și în cel rural. Ce diferențe sunt între nevoile copiilor și ale profesorilor din aceste două lumi când vine vorba de lectură și gândire critică?

Andreea Nistor: Cea mai însemnată diferență dintre copiii de la oraș și cei din zone rurale se rezumă la câte cărți și, mai ales, la ce fel de cărți au acces. Interacțiunea cu cel puțin o carte valoroasă, pe care copilul să o poată avea acasă sau la grădiniță ori în clasă, este un predictor corelat cu capacitatea unui copil de a învăța să scrie și să citească mai facil în primii ani de școală.

Din acest motiv, cele 3 mari premii pe care juriul le va acorda la finalul campaniei noastre reprezintă: dotarea integrală a unei biblioteci, o vizită cu întreaga clasă la un spectacol live al Operei Comice pentru Copii sau vizita unui autor român la clasă, pentru a citi împreună cu copiii.

Ceea ce au însă toți copiii în comun este o mare disponibilitate de a explora și a înțelege lumea din jurul lor, pe care o putem antrena în fiecare moment: în călătoriile matinale în drum spre școală, sub forma unor discuții despre personajul preferat, în conversații la finalul lecturilor de seară, în orice oră din programa școlară în care să nu pierdem șansa de a-i face să gândească.

Cristina Stănciulescu: Platforma digitală pentru profesori promite resurse „gata de folosit la clasă”. Cum va fi obținut echilibrul dintre instrumente digitale și lectura profundă, într-un context în care ecranele sunt deja omniprezente?

Andreea Nistor: Platforma este deja folosită de peste 5.000 de profesori pentru resursele educaționale care îi ajută să dezvolte gândirea elevilor. Profesorii practicieni care au dezvoltat sute de fișe speciale de activități gratuite ne-au demonstrat că învățătorii pot aborda programa școlară în moduri multiple și inedite. Platforma îi ajută să exploreze atât conținuturile din manual în maniere care provoacă gândirea copiilor, cât și alte lecturi și povești contemporane și inedite pentru copii, combinând cititul cu activități pentru stimularea inteligenței.

Cristina Stănciulescu: Implicarea părinților și bunicilor este un pilon central al campaniei. Ce îi ține, de fapt, pe adulți departe de lectura zilnică alături de copii?

Andreea Nistor: Ambasadorii campaniei noastre sunt dovada vie a faptului că chiar și cele mai ocupate familii pot găsi timp pentru momente speciale dedicate cărților și conversațiilor, zi de zi. Dana Rogoz, Alex Dima, soprana Felicia Filip aleg să petreacă timp zilnic în lumea poveștilor alături de copiii din viața lor.

Felul în care alegem cărți potrivite pentru vârsta, pasiunile și curiozitățile copiilor este în egală măsură important. Campania găzduiește ateliere dedicate părinților și bunicilor, care le vor veni în ajutor pentru alegerea cărților și pentru a descoperi cum să citim astfel încât să îi facem pe copii să se îndrăgostească de povești. Am curatoriat, totodată, zeci de titluri speciale pe care le recomandăm pe pagina campaniei noastre.

Cristina Stănciulescu: Campania estimează peste un milion de minute de lectură cu voce tare. Cum se traduce acest indicator în impact real?

Andreea Nistor: 1 milion de minute de lectură înseamnă că cel puțin 1.000 de părinți și profesori vor citi de mai multe ori pe săptămână, în fiecare săptămână, copiilor lor, cu voce tare. Este un obiectiv pe care noi îl considerăm o remarcabilă reușită, ce se poate transforma ușor într-un obicei perpetuu. Campania noastră inspiră și însoțește aceste practici simple, care au șansa să devină ritualuri îndrăgite la școală sau acasă.

Vedetele, testimonialele ambasadorilor, premiile, concursurile săptămânale, sesiunile în care Cristina Stănciulescu citește povești în fiecare zi de joi, întâlnirile cu autorii în școli – toate acestea vor aduce bucurii și emoții și vor genera impulsul care se poate transforma apoi în obișnuință.

Cele peste 500 de cărți oferite drept premii vor deveni parte din bibliotecile personale sau școlare, pentru a continua să fie răsfoite, iar campania îi va ajuta pe mulți copii să descopere noi autori și povești pe care apoi vor avea șansa să le caute.

Cel mai important este însă să îi provocăm și să îi sprijinim pe părinți și profesori să aloce timp lecturii cu voce tare și, mai ales, discuțiilor.

Cristina Stănciulescu: Programul include și ateliere dedicate angajaților din companii. De ce este important ca mediul corporate să intre într-o conversație despre lectura copiilor?

Andreea Nistor: Mulți dintre angajații companiilor private sunt părinți. Din acest motiv, urmează să susținem zeci de ateliere gratuite la sediile companiilor interesate, despre felul în care adulții pot alege cărțile, despre importanța discuțiilor cu copiii legate de ceea ce citim și despre felul în care aceste exerciții le dezvoltă gândirea. Editurile noastre partenere au pregătit beneficii și surprize, inclusiv posibilitatea de a achiziționa cărți în cadrul atelierelor, chiar la sediul companiilor.

Cristina Stănciulescu: Dacă acest proiect ar reuși exact așa cum l-ați gândit, cum ar arăta România peste 10–15 ani?

Andreea Nistor: România ar fi, în primul rând, o țară cu cetățeni mai inteligenți. Nivelul interacțiunii cu cărțile este direct corelat cu inteligența, IQ-ul, care sunt la rândul lor corelate statistic cu capitalul uman și prosperitatea economică. Cititul crește rezultatele școlare și performanțele academice. România are în prezent cel mai mic număr de absolvenți de studii superioare raportat la populație din UE.

Citind cu plăcere, tinerii noștri pot deveni mai creativi, capabili să abordeze probleme, să rămână corect informați, integri, empatici, toleranți față de ceilalți, responsabili social și, mai ales, ghidați de valori morale.

