Anca Lungu și Andreea Berecleanu, tradiție anuală. Cum au petrecut împreună la Paris: „Cât crezi că vom continua”

Andreea Berecleanu se bucură de timp prețios alături de buna ei prietenă, Anca Lungu, la Paris.

Andreea Berecleanu și Anca Lungu
Pentru jurnalistele Anca Lungu și Andreea Berecleanu, Parisul nu este doar o destinație de vacanță, ci un reper personal care marchează, an după an, o prietenie solidă și asumată. Cele două au publicat recent pe Instagram imagini din escapada lor de la final de ianuarie, transformând momentul într-o confesiune sinceră despre timp, ritualuri și legături care se consolidează.

O tradiție care revine în fiecare iarnă

Anca Lungu vorbește deschis despre această întâlnire devenită deja tradiție, una pe care o așteaptă și o prețuiește. Ba mai mult, vacanța a fost cu atât mai specială, întrucât a fost petrecută și cu nașa sa.

„Întâlnirea cu prietena și de curând nașa noastră @andreeaberecleanu la Paris la final de ianuarie a devenit una dintre cele mai iubite tradiții pentru mine! Plimbările lungi, selfie-ul de la Arcul de Triumf, melcii și-un pahar de vin alb sunt elemente care se regăsesc în toate fotografiile noastre. Între prima și cea de-a 5 a fotografie sunt 6 ani diferență! Ce spui Andreea? Cât crezi că vom continua tradiția asta? Oare până vom ajunge la vârsta doamnei din cea de-a 7 a fotografie? Sunt curioasă care sunt ritualurile și tradițiile pe care le-ați creat împreună cu prietenii voștri.”

Imaginile surprind nu doar eleganța orașului, ci și constanța unor momente simple, repetate firesc, fără presiunea spectaculosului.

Pentru Andreea Berecleanu, această escapadă anuală are ceva ritualic, legat mai degrabă de stare decât de destinație. Vedeta a postat și ea pe Instagram o serie de imagini din timpul escapadei, unde s-au bucurat de rstaurante de top și priveliști spectaculoase.

„În fiecare an, În aceeași lună, aproape că ne lăsăm purtate de pași, fără a ști unde vrem să ajungem. Și culmea, pașii ne duc parcă ca într-un ritual doar al nostru, pe aceleași străzi. Cu viețile noastre, cu râsetele la auzul poveștilor noastre, doar pentru urechile și sufletele noastre. Ce stare minunată îmi dă Ancuța, mă simt mai bună în preajma ei.”

Andreea Berecleanu, dezvăluiri despre relația cu Anca Lungu

Andreea Berecleanu și soțul ei, medicul Constantin Stan, au devenit cu bucurie părinți spirituali pentru Anca Lungu și Harry Arampatzis, în cadrul ceremoniei lor de căsătorie din luna iulie 2024. Cei doi s-au unit oficial după o relație de șapte ani și au un fiu, Georgios Alexander, în vârstă de șase ani. Într-un interviu acordat pentru CIAO.RO, prezentatoarea de la Prima TV a discutat despre prietenia ei de lungă durată cu Anca, dar și despre colaborarea profesională dintre Constantin Stan și Harry Arampatzis.

Anca Lungu și Harry Arampatzis s-au cunoscut inițial la clinica lui Constantin Stan, însă relația lor amoroasă a început abia după doi ani de la prima întâlnire. Andreea Berecleanu și Anca Lungu au fost colege la Observator pe vremea când lucrau împreună la Antena 1, unde s-a legat prietenia lor.

De atunci, Anca a renunțat la televiziune și s-a mutat în Franța, unde trăiește alături de partenerul ei, Harry, un om de afaceri de succes, fondator și CEO al unei companii de produse cosmetice. Fosta prezentatoare are și o fetiță, Natalia, din căsătoria anterioară cu Ștefan Lungu.

În ceea ce o privește pe Andreea Berecleanu, aceasta este considerată una dintre cele mai respectate știriste din România.

„Am fost dintotdeauna foarte bune colege, pentru că noi ne-am cunoscut la Antena 1 și Anca este un om deosebit. Este un om de foarte bună calitate morală, este un om cu valori, cu principii. A fost dintotdeauna și lucrurile astea ne-au legat în primul rând. Am avut afinități pe foarte multe planuri și așa a început totul. S-a păstrat constant, ceea ce este extraordinar. Deși în viața Ancăi au intervenit schimbări importante, noi am rămas la fel, în aceleași relații. Și a venit și momentul fericit în care ni s-a propus mie și soțului meu, firesc altfel și de așteptat, să le fim nași.”, a spus Andreea Berecleanu.

