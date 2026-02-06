Șerban Copoț, dezvăluiri din viața de familie. Cum este artistul în rolul de tată: „Am avut mari emoții”

La 44 de ani, Șerban Copoț demonstrează că rolul de tată este prioritatea sa absolută. Artistul este extrem de atașat de familie și se declară mândru de copiii lui, iar acum, când cei doi băieți au crescut, profită de orice ocazie pentru a petrece timp de calitate alături de ei.

Șerban Copoț și fiul lui, interviu la dublu

Zilele trecute, Șerban Copoț a fost surprins în oraș, la cinema, împreună cu fiul său cel mare, Tedi. Cei doi au mers la film, iar experiența s-a dovedit a fi una pe cinste, plină de voie bună și momente relaxante, ca între prieteni. Tedi a împlinit deja 14 ani și are buletin, lucru care l-a emoționat profund pe tatăl său.

„Am avut mari emoții când am mers cu el să-i scot buletinul! Nu-mi venea să cred!”, a împărtășit Șerban Copoț pentru Click!, moment completat de mărturisirea sinceră a adolescentului. „Nu-mi face toate poftele, are grijă de mine și nu am nevoie de mai mult! Mă iubește și asta e tot ce contează! Mama e mai permisivă și ea ne face poftele!”, a spus Tedi Copoț.

În ceea ce privește vacanțele, artistul spune că nu concepe escapade doar în doi, alături de soția sa. Pentru familia Copoț, timpul petrecut împreună cu cei trei copii este esențial, iar ideea de a pleca fără ei nu este deloc tentantă.

„Ar fi tare ciudat să mergem undeva fără ei. E bine să ai o viață sănătoasă de cuplu dar până la urmă ei sunt inima noastră și stăm să ne gândim cum ar fi fost dacă i-am fi luat cu noi așa că preferăm să fim împreună cu toții”, a asigurat Șerban Copoț, care încearcă mereu să le ofere copiilor săi sfaturi și exemple bune.

Pe plan profesional, artistul traversează o perioadă extrem de aglomerată, cu numeroase planuri și obiective stabilite pentru anul 2026.

„Am foarte multă treabă! Am podcastul, anul ăsta facem 20 de ani cu Asociația ‘Generația Verde’, am foarte multe proiecte, evenimente, lansez campania ‘Ne pasă’. Sunt foarte mândru că am acest proiect de suflet cu ‘Generația Verde’ și că am ajuns până aici cu el', a mai povestit Șerban Copoț.

Șerban Copoț și soția lui, declarații rare despre căsnicia lor

Șerban Copoț și soția lui s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani la un eveniment, acolo unde Roxana era în postura de model, iar el urma să urce pe scenă să cânte. Cei doi au oferit recent un interviu și au făcut declarații rare despre povestea lor de dragoste.

„Probabil că sunt perspective diferite, dar cu sunet de lanț și am bătături la picior. (n.r râd amândoi). Nici nu simțim când au zburat, adică atunci când ne gândim că au fost 20 de ani, nu-mi vine să cred. Serios, nici nu-mi vine să cred. Eu oarecum încă mă simt copil. Noi, bărbații, suntem mai infantili”, a declarat Șerban Copoț pentru cancan.ro.

Șerban Copoț și soția lui sunt împreună de 20 de ani și amândoi sunt surprinși de cât de repede a putut să treacă timpul.

„Au trecut repede. Sună mult, dar nu știu când au trecut 20 de ani că mie încă îmi mai dai fluturași în stomac”, a recunoscut Roxana, soția lui Șerban Copoț.

Roxana a mai vorbit și despre surprizele pregătite de soțul ei, Șerban Copoț. Ea a recunoscut că partenerul ei se pricepe să aleagă cadouri pe gustul ei.

„Nimerește mai bine decât mine, în principiu. S-a întâmplat să fim și împreună și să-mi aleg singură și pe urmă eram în dubii, dar atunci când mi-a făcut surprize, inclusiv la mărimea inelelor, întotdeauna știe. După atâta timp mă știe mai bine decât mă știu eu.”

Citește și:

Brooklyn Beckham, gest radical față de tatăl său, David Beckham, pe fondul conflictului din familie: „Va pune și mai multă sare pe rană'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro