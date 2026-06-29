Iulia Vântur a atras toate privirile într-o rochie verde spectaculoasă. Fanii au reacționat imediat: „Absolut minunată”

Iulia Vântur a atras din nou atenția fanilor după ce a publicat imagini dintr-o ședință foto în care poartă o rochie verde, care îi evidențiază silueta.

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  de  ELLE.ro
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La 45 de ani, Iulia Vântur continuă să impresioneze prin aparițiile sale elegante și prin forma fizică pe care reușește să o mențină. Stabilită de mai mulți ani în India, artista a atras recent atenția urmăritorilor săi după ce a publicat imagini dintr-o ședință foto în care poartă o rochie verde, mulată pe corp, cu un decolteu amplu, care i-a evidențiat silueta.

Iulia Vântur, apariție spectaculoasă

Fotografiile au adunat rapid numeroase reacții în mediul online, iar admiratorii au remarcat atât aspectul său impecabil, cât și rafinamentul ținutei alese. Comentariile au fost pline de complimente, mulți dintre fani apreciind faptul că vedeta pare neschimbată în ciuda trecerii anilor.

„Absolut minunată”, „Frumoasă”, „Iconic look”, „Bine ai revenit!”, sunt câteva dintre comentariile de pe Instagram.

Iulia Vântur, despre provocările întâlnite după mutarea în India

Dincolo de succesul și imaginea glamour asociate industriei Bollywood, drumul parcurs de Iulia Vântur nu a fost lipsit de dificultăți. Renunțarea la cariera construită în televiziunea din România și adaptarea la o țară cu o cultură diferită au reprezentat pași importanți, dar și provocatori.

Artista a vorbit recent despre perioada în care a încercat să își găsească locul într-un mediu complet nou și despre momentele în care a simțit că lucrurile nu evoluează în ritmul dorit.

„Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu.”, a spus ea într-un interviu pentru revista VIVA!

Experiențele acumulate în India au ajutat-o să își schimbe perspectiva asupra succesului și a modului în care privește validarea profesională. După ani în care a încercat să demonstreze că își merită locul într-o industrie extrem de competitivă, vedeta spune că a înțeles că cea mai importantă confirmare trebuie să vină din interior.

„Până când am înțeles că persoana căreia voiam să-i demonstrez sunt eu! Eu trebuia să fiu mulțumită de mine, mândră de mine. Eu trebuia să știu că pot. După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește”, a completat vedeta.

Iulia Vântur, despre comentariile jignitoare pe care le primește

Iulia Vântur își trăiește visul în India de mai bine de un deceniu, unde a reușit să-și construiască o carieră muzicală de succes. Pe parcursul acestui timp, a avut ocazia să cânte alături de artiști celebri și să urce pe scene importante ale lumii.

Deși a ales mereu discreția atunci când vine vorba despre viața personală, Iulia Vântur nu evită subiectele sensibile atunci când decide să vorbească deschis.

Într-un interviu acordat recent, Iulia Vântur a vorbit despre comentariile jignitoare pe care le primește în mediul online. Artista a mărturisit că nu are timpul necesar de a se ocupa corespunzător de conturile sale de socializare, având un program foarte încârcat.

„Despre comentarii… câteodată le citesc, la unele râd, la cele justificate iau aminte, la cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar cu compasiune. Oamenii au nevoie de bunătate, nu de judecată. Eu funcționez după mottoul ‘fii tu cel care face schimbarea’. Răutății să nu-i răspunzi niciodată cu răutate sau judecată. Tocmai acei oameni au nevoie de înțelegere, de dragoste. Și câteodată văd și schimbare. De foarte multe ori, pentru că le vorbesc sincer, din suflet, își cer iertare și lasă masca jos. Atunci câștigăm omenie, nu urmăritori. Părinții mei au fost afectați de diverse titluri, comentarii, mai ales că erau și eram departe. Din păcate, cred că pentru ei a fost cel mai greu, însă pe măsură ce au văzut cu ochii lor realitatea și dinamica spațiului public, nu au mai dat importanță acestor comentarii”, a povestit ea pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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