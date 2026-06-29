Gemenii lui Jennifer Lopez o fac o mamă mândră. Cum a celebrat artista absolvirea liceului de către cei doi?

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Gemenii lui Jennifer Lopez au absolvit liceul, iar artista în vârstă de 56 de ani este nespus de mândră de aceștia. Ea a împărtășit pe contul său de Instagram o serie de imagini în care îi îmbrățișează afectuos pe cei doi copii.

Gemenii lui Jennifer Lopez, rezultați din mariajul artistei cu cântărețul Marc Anthony, au fost subiect de dezbatere recent, mai cu seamă că Emme a început să utilizeze numele Oskar, născând speculații cu privire la identitatea sa de gen. Oricum, Oskar are parte, la fel ca și Max, fratele său, de sprijinul celebrei sale mame, care nu a găsit în tranziția propriului copil nici o problemă. De altfel, Lopez și-a mai afirmat în trecut sprijinul pentru un nepot transgender, semn că artista înțelege să-și susțină apropiații mai ales în situații pe care cel puțin o parte a opiniei publice le poate considera controversate.

Artista a decis să celebreze ocazia importantă din viața copiilor ei inclusiv postând o serie de imagini, alături de textul: „Îmi spun că sunt norocoasă… și nu îi contrazic… doar acest sentiment”, a scris Lopez alături de o galerie cu imagini în care îl îmbrățișează pe Max, alta, în care Oskar zâmbește satisfăcut, și o alta în care este vizibil textul scris pe toca lui Oskar, „Nu este primul meu rodeo”.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Publicația Page Six a obținut o serie de imagini care i-au surprins pe gemenii lui Jennifer Lopez la ceremoniile de absolvire de la școlile lor, dar au și arătat-o pe artistă emoționată, ștergându-și lacrimi de bucurie, la respectivele evenimente. Notabil, Lopez a fost însoțită la ambele ceremonii de părinții săi, Guadalupe Rodríguez și David Lopez, și de managerul Benny Medina, fără ca Marc Anthony, tatăl copiilor, să fie zărit în vreo imagine. De asemenea, fiul lui Ben Affleck și al lui Jennifer Garner în vârstă de 14 ani, Samuel, a participat la absolvirea lui Oskar. După despărțirea lui Lopez de Ben Affleck, aceasta a păstrat o relație strânsă cu copiii actorului, care sunt foarte apropiați de copiii ei.

Gemenii lui Jennifer Lopez au planuri mari pentru carierele lor viitoare, a dezvăluit artista într-un interviu, spunând inclusiv că Oskar va studia teatru și arte vizuale la colegiu Sarah Lawrence, dar declarând că Max a decis să nu își împărtășească planurile cu publicul. Lopez a mai spus în cadrul show-ului Jimmy Kimmel Live!, în luna mai, și că plânge la gândul că gemenii vor pleca în curând de acasă, dar că își dorește mai mult ca orice ca aceștia să fie fericiți, indiferent ce ar alege să facă. „Își vor da seama că camerele lor de cămin sunt prea mici și le va fi dor de casă. Sper că se vor întoarce curând. Acesta e planul meu.”

Jennifer Lopez și Marc Anthony s-au căsătorit în 2004, iar copiii au venit pe lume în 2008. Cei doi artiști au divorțat în 2014.

Foto: Instagram Jennifer Lopez

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