Alex Velea, mesaj de dragoste pentru Antonia. Artistul i-a făcut o declarație pe scena unui festival

Antonia și Alex Velea au încântat publicul cu prezența lor pe scena unui cunoscut festival de muzică din România.

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  de  ELLE.ro
2. Antonia și Alex Velea
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Antonia și Alex Velea au fost prezenți la festivalul Nostalgia, care s-a desfășurat între 25 și 28 iunie la Federația Română de Tir Sportiv din Pădurea Băneasa din București. Artistul a făcut show pe scenă și l-a un moment a chemat-o pe partenera lui de viață. 

Alex Velea, mesaj de dragoste pentru Antonia

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim. Artista a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primului său copil, o fiică pe nume Maya, născută în 2010. Alex Velea și Antonia s-au logodit în vara anului 2021, iar fanii lor așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor căsători.

Alex Velea i-a făcut o declarație publică de dragoste partenerei sale, Antonia, chiar pe scena de la festivalul Nostalgia. Cei doi au cântat piesa „Minim doi”, iar artistul a transmis cât de mult își iubește logodnica.

„Te iubesc, Antonia. Vino puțin. Te iubesc rău”, a spus Alex Velea.  

@alexandra_claudya @Antonia si @Alex Velea împreună pe scena la festivalul Nostalgia 2026 @NOSTALGIA Retro Disco Future #antonia #alexvelea #muzicavecheromaneasca #muzicaromaneasca #nostalgiaretrodiscofuture sunet original – Alexandra Claudia

Antonia, confesiuni oneste despre viața ei amoroasă

Într-un interviu acordat recent, Antonia a făcut dezvăluiri despre discuțiile în contradictoriu cu partenerul ei de viață, Alex Velea.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a povestit ea pentru Fanatik.

Antonia a vorbit și despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă.

„Am devenit și mai atentă, responsabilă, evident, mereu alertă, preocupată, îngrijorată, dar extrem de fericită și recunoscăatoare pentru cei trei copii ai mei. Și cu inima plină de iubire infinită pentru ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cântăreața a dezvăluit și de ce a ales să apară mai rar în emisiuni, dar și pe rețelele de socializare.

„Nedreptatea, faptul că ești judecat doar pentru că exiști ca artist, ca persoană publică, că s-au spus și s-au scris multe minciuni. Totul a contribuit la dorința mea de a mă proteja și a mă expune mai puțin în contexte care simt că nu îmi fac bine”, a mărturisit artista.

Antonia și Alex Velea, dezvăluiri rare despre începutul relației lor

Antonia și Alex Velea au fost invitați acum ceva timp de Selly la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune pe care vloggerul o are pe canalul lui de YouTube, iar cei doi au dezvăluit unele detalii neștiute despre viața lor și începutul poveștii lor de dragoste.

„Încrederea o câștigi treptat, e normal să fii circumspect la început. Începuturile, dar nu doar din vina noastră… Am fost hăituți și de oameni, vânați mereu de paparazzi. Și am stat mereu sub stres. A fost cumva dubios. Veneam amândoi din niște divorțuri, eu treceam chiar atunci printr-un divorț, lumea ne judeca. Nu era un mediu propice iubirii. Noi ne-am cunoscut mai altfel la sfârșitul lui 2012, în decembrie”, a spus Alex Velea.
„Parcă suntem la terapie aici. Ce înseamnă mai altfel?”, l-a întrerupt Antonia.
„Ne-am cunoscut intim, ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Și 2013 a fost un an mai ambiguu, lumea ne alerga, tot timpul interviuri. Au inventat fel de fel de chestii, își dădeau cu părerea…”, a continuat Alex Velea.

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Foto: Arhiva ELLE

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