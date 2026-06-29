Meghan Markle, gest neașteptat pentru unul dintre cei mai loiali admiratori ai săi. Ce cadou i-a făcut Ducesa de Sussex

Meghan Markle i-ar fi trimis unui fan fidel un cadou în valoare de aproximativ 300 de dolari.

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  de  ELLE
Meghan Markle, gest neașteptat pentru unul dintre cei mai loiali admiratori ai săi. Ce cadou i-a făcut Ducesa de Sussex

Meghan Markle se află din nou în atenția presei internaționale după ce un fan a susținut că a primit un pachet cadou din partea sa. Potrivit Daily Mail, admiratorul, cunoscut pe platforma X sub numele de „The Notorious JTB”, a dezvăluit că a primit un colet în valoare de aproximativ 300 de dolari, alături de un mesaj scris de mână de Meghan.

„M-am întors acasă și am găsit un cadou de la Meghan, Ducesa de Sussex. Haideți să îl desfacem împreună”, a povestit acesta într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Potrivit Daily Mail, JTB este un susținător activ al lui Meghan Markle și al brand-ului său de lifestyle, As Ever. În ultimele luni, acesta ar fi cheltuit sute de dolari pe produsele comercializate de companie, inclusiv peste 200 de dolari pentru o comandă de vin. Publicația mai notează că fanul i-a criticat adesea în mediul online pe Kate Middleton și pe Prințul William.

În videoclipul publicat, JTB a arătat și un bilet scris de mână, despre care susține că a fost trimis de Meghan Markle. Mesajul era sigilat cu monograma ducesei și conținea următorul text:

„Dragă JT,
Mulțumesc pentru urările cu ocazia aniversării! Câteva surprize de care să te bucuri.
Cu drag, ca întotdeauna,
Meg”

Potrivit imaginilor distribuite online, pachetul conținea mai multe produse din gama As Ever, inclusiv noua cutie de chibrituri lansată în ediție limitată, un recipient cu petale de flori comestibile, un borcan cu miere și fagure, întreaga colecție de lumânări a brandului și un semn de carte din piele.

La finalul videoclipului, admiratorul și-a exprimat recunoștința față de Ducesă.

„Ducesa mi-a trimis un cadou. Nu exagerez când spun că acest lucru nu era deloc pe lista surprizelor mele pentru 2026. Sunt complet șocat. Sunt extrem de recunoscător. Mulțumesc, Meghan”.

Daily Mail mai notează că una dintre cele mai recente achiziții ale lui JTB este colecția As Ever Signature Scent Collection, evaluată la 256 de dolari. Setul include lumânări inspirate de momente importante din viața personală a lui Meghan Markle și a Prințului Harry.

As Ever a fost lansat în 2025 ca o colecție atent curatoriată de produse alimentare neperisabile. De atunci, portofoliul s-a extins și include vinuri, lumânări și colaborări speciale. În luna ianuarie, Meghan Markle și-a extins brand-ul cu un produs conceput chiar de ea. Pe 13 ianuarie, Ducesa de Sussex a lansat un semn de carte din piele, în ediție limitată, creat chiar de ea, alături de un set special intitulat „Moment to Unwind”.

Semnul de carte are inscripționat, cu auriu, mesajul „Fell asleep here”, reprodus după scrisul de mână al lui Meghan. Realizat manual din piele tăbăcită vegetal, provenită din surse sustenabile, accesoriul este produs în Marea Britanie și are un preț de 18 dolari.

Conform publicației People, noul obiect reflectă una dintre pasiunile constante ale lui Meghan, caligrafia, o abilitate pe care a practicat-o inclusiv profesional, și include logo-ul brand-ului, descris anterior de ea drept un simbol personal, legat de relația cu Prințul Harry.

Meghan Markle, declarații surprinzătoare despre situația sa financiară

În luna mai a anului trecut, Meghan Markle a făcut o declarație surprinzătoare despre situația sa financiară. Ducesa de Sussex a vorbit deschis cu Sara Blakely, în cadrul podcastului Confessions of a Female Founder, despre modul în care se raportează la bani și avere. Aceasta a subliniat că „mai ales femeile” sunt „învățate să nu vorbească deloc despre situația lor financiară”.

„Există o mentalitate încărcată de vinovăție legată de ideea de a avea mult. Și, în același timp, o mentalitate a lipsei. E ușor să te agăți de ideea că nu voi avea niciodată suficienți bani”, a spus fosta actriță din Suits, adăugând că și-ar dori să aibă o relație mai sănătoasă cu banii.

Potrivit Page Six, Meghan Markle și soțul ei, Prințul Harry, au o avere estimată la 60 de milioane de dolari. În septembrie 2024, The Times of London a relatat că Ducele de Sussex și fratele său, Prințul William, au moștenit fiecare peste 10 milioane de dolari de la Regina Elisabeta a II-a.

Harry și Meghan locuiesc într-un conac de 14 milioane de dolari în Montecito, California, alături de cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Anul trecut, o sursă a declarat pentru Page Six că cei doi obișnuiesc să folosească avioanele private și reședințele prietenilor lor celebri, menționând că „nu le place să își cheltuiască propriii bani”. Aceeași sursă a adăugat: „Sunt întotdeauna banii altora”.

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Foto: Arhiva ELLE

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