Katy Perry, declarații sincere despre anul dificil pe care l-a traversat după despărțirea de Orlando Bloom: „Am dreptul să fiu furioasă”

Katy Perry a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Orlando Bloom și despre lecțiile pe care le-a învățat.

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  de  ELLE
Katy Perry, declarații sincere despre anul dificil pe care l-a traversat după despărțirea de Orlando Bloom: "Am dreptul să fiu furioasă"

Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcată atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Într-o apariție recentă în podcastul Unfamous, moderat de compozitorul și producătorul Justin Tranter, artista a făcut o serie de mărturisiri sincere despre emoțiile pe care a învățat, în cele din urmă, să și le permită.

Anul trecut a adus pentru cântăreață ani mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat nouă ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online, de la coregrafiile din turneul Lifetimes, considerate de unii stânjenitoare, până la participarea la zborul spațial Blue Origin al lui Jeff Bezos.

În prezent, Katy Perry se pregătește să lanseze Watch It Burn, un nou single cu o puternică încărcătură emoțională, despre care spune că reflectă exact starea prin care a trecut în această perioadă.

„În Watch It Burn mă lupt cu partea mea întunecată”, a explicat artista.

Ea a recunoscut că, mult timp, și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia.

„Dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă”, a spus Perry.

„Tot ce am făcut a fost să reprim aceste sentimente, dar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă. Am dreptul să fiu furioasă!”.

Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța.

„În loc să cad în mentalitatea de «de ce mi se întâmplă mie?», mi-am spus: hai să simțim această durere. Hai să simțim durerea, să simțim furia și apoi să mergem mai departe și să învățăm ceva din toate acestea”.

Detalii despre relația artistei cu Justin Trudeau

După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșire a participat și Daisy, fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom.

În plus, la începutul lunii iunie, Perry și Trudeau și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu, participând la premiera din New York a documentarului Katy Perry: The Lifetimes Tour. Ulterior, într-un interviu acordat revistei People, artista a vorbit cu entuziasm despre noua etapă din viața sa.

„Sunt foarte îndrăgostită. De fapt, acel concert a avut loc după ce am întâlnit iubirea vieții mele și m-am simțit foarte ancorată datorită acestui lucru”, a declarat ea.

„Sunt puțin ca un zmeu-curcubeu. Zbor foarte sus, ating cosmosul și, uneori, am nevoie de ceva care să mă țină cu picioarele pe pământ. Faptul că am găsit în sfârșit această ancoră mă face să mă simt completă”.

Artista spune că se află într-un moment în care privește lucrurile diferit și se simte mai împăcată cu sine.

„Fiecare zi este o călătorie extraordinară și o șansă de a evolua, de a deveni o persoană mai bună și de a fi un exemplu pentru comunitatea ta, pentru familie și pentru lumea din jur”.

„Mă simt o persoană mai echilibrată în atât de multe aspecte ale vieții mele”, a adăugat ea.

Reflectând asupra anului 2025, când logodna cu Orlando Bloom s-a încheiat, Katy Perry a recunoscut că a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

„Am trecut prin foarte multe și au existat zile extrem de grele”, și-a amintit artista. „Am continuat să merg mai departe pentru că am făcut o promisiune fanilor mei. Am făcut o promisiune fiicei mele. Am făcut o promisiune față de mine însămi. Și am reușit”.

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Foto: Arhiva ELLE

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