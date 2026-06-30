Radu Vâlcan, despre rolul de tată a trei copii și provocările pe care le întâmpină: „Dinamica vieții”

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Într-un mesaj care a stârnit interesul urmăritorilor săi, Radu Vâlcan a vorbit, pe un ton amuzant, despre provocările vieții de tată a trei copii.

Radu Vâlcan, despre rolul de tată a trei copii

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut în 2010 la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact la domeniul Hadar Chalet din Brașov. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Cunoscut pentru faptul că are simțul umorului, Radu Vâlcan a făcut mărturisiri, pe un ton ușor glumeț, despre cum arată viața lui, în calitate de tată a trei băieți.

„Deci, pe scurt, ideea este așa. Dinamica vieții. Ai trei bucăți băieți, patru cu mine, rupți după mămica lor. Eu, cum ziceam, al patrulea, nu mai am loc s-o mușc de gât pe mămica lor. Pentru că, al treilea, nu mă lasă.”

Radu Vâlcan, dezvăluiri sincere despre rolul de tată

Radu Vâlcan a vorbit sincer despre rolul de tată și cum se implică în viața copiilor săi. Pentru prezentatorul TV, momentele petrecute în vacanțe alături de băieți sunt adevărate binecuvântări. El și Adela Popescu se bucură din plin de timpul petrecut cu copiii, iar călătoriile sunt prilejul perfect să descopere lucruri noi și să aibă parte de experiențăe inedite.

„E cea mai mare binecuvântare să poți să călătorești cu copiii. Noi avem parte de așa ceva și ne bucurăm foarte tare. Știm și din poveștile apropiaților că, la un moment dat, anii ăștia trec, nu mai poți să dai înapoi, nu mai poți să recuperezi timpul pierdut, și încercăm să profităm de absolut orice moment pentru ca ei să fie în preajma noastră, să învețe de la noi, iar noi să învățăm de la ei, acum cât sunt mici. Apoi urmează alte etape”, a povestit Radu Vâlcan pentru Spynews.ro.

Radu Vâlcan mărturisește că timpul petrecut alături de copii este prețios, iar călătoriile le oferă ocazia să se cunoască mai bine și să învețe unii de la alții. În același timp, el recunoaște că are și rolul de părinte mai autoritar.

„Noi încercăm să fim exact așa cum suntem: naturali, pe măsura dorințelor și așteptărilor lor. Sunt mai autoritar decât Adela”, spune Radu Vâlcan.

Întrebat dacă se consideră un tată implicat, prezentatorul a explicat că aprecierea exactă a implicării sale o poate oferi soția sa:

„Nu știu să zic, asta poate să spună Adela. Eu cred că sunt suficient de implicat, destul de implicat. Noi nu suntem specialiști în parenting. (…) E foarte ușor să vorbești, dar când te confrunți cu situații reale, e puțin mai greu. Evident, părinții probabil știu despre ce vorbesc.”

În ciuda provocărilor, Radu Vâlcan și Adela Popescu se străduiesc să fie cât mai prezenți și să ofere copiilor lor o copilărie plină de iubire și învățături.

„Atunci când vine vorba despre copii, zâmbesc parcă și cu ochii”, a adăugat Radu Vâlcan.

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Foto: Arhiva ELLE

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