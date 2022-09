Ilinca Vandici vorbește deschis despre superficialitatea și falsitatea de pe rețelele de socializare: „Care-i problema dacă am 40 de ani”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate vedete din România și a vorbit mereu deschis despre viața ei personală, povestind atât despre relația cu soțul ei, cât și despre fiul lor, Zian, în vârstă de 5 ani.

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” nu ocolește niciun fel de subiect atunci când vine vorba despre interviuri și face declarații sincere despre subiecte pe care multe vedete de la noi le ocolesc în mod normal. Așa a fost și în acest caz, prezentatoarea vorbind deschis despre superficialitatea și falsitatea atât de des întâlnite pe rețelele de socializare.

„Asta este viața falsă pe care o expunem, sau o expun, sau unii aleg să o expună. Și da, mi se pare că e o reală problemă, asta încerc să fac și în cadrul proiectului „Te ascult”, să vedem viața reală, exact așa cum este ea, cu problemele ei, a spus vedeta Kanal D, într-un interviu acordat cancan.ro.

Prezentatoarea a ținut să pună în evidență și cât de mult sunt afectați oamenii de ceea ce văd pe rețelele de socializare, în special adolescenții.

„Vorbeam cu cineva la un moment dat și îmi spunea că rata adolescenților din întreaga lume care se sinucid din cauza faptului că văd un anumit stil de viață pe rețelele de socializare, nu ajung la el și atunci intră în depresie și ajung la sinucidere, este foarte mare.

Tocmai de aceea militez și îmi doresc din suflet să am cât mai mulți oameni în jurul meu care să se arate exact așa cum sunt ei! Care-i problema dacă am îmbătrânit, care-i problema dacă am un rid sau două sau cinci? Care-i problema dacă am 40 de ani, care-i problema dacă sunt obosită, care-i problema dacă plâng? Care-i problema dacă sufăr, dacă-s tristă? Lucrurile astea normale nu mai sunt normale!”, a mai declarat Ilinca Vandici pentru sursa citată.

Ilinca Vandici, declarații sincere despre operațiile sale estetice

Ilinca Vandici a fost invitată în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, moderată de Oana Radu și a recunoscut care este operația estetică pe care și-a făcut, dar și la ce alte intervenții estetice mai recurge din când în când.

Rezumând discuția celor două, Ilinca Vandici a vorbit despre faptul că are implant mamar și o dată pe an recurge la injecții cu botox.

„Oana Radu: Ai operații estetice?

Ilinca Vandici: Da, bineînțeles! Am intervenție la nivelul sânilor de implant mamar.

Oana Radu: Atât?

Ilinca Vandici: Atât. Operații estetice. Intervenții estetice, da, am și din acelea. Botox o dată pe an îmi pun aici undeva în frunte.(…) Nu sunt adepta neapărat pentru că nu simt că am nevoie acum.

Oana Radu: Chestia cu botoxul mi se pare foarte sănătoasă pentru că mulți au impresia că botoxul este ceva ce te deformează, nu, nicidecum. Botoxul paralizează mișcarea unor mușchi care creează niște riduri foarte mari. Practic, tu previi niște adâncituri ale feței.

Ilinca Vandici: Exact, tocmai de aceea o dată la un an, o dată la un an și jumătate îmi pun, dar îmi pun de bun simț, nu se vede. Și da, tot așa, acum doi ani de zile mi-am pus și acid hialuronic în buze, dar de atunci nu, dar light, nu am nimic împotriva lor, dar nu simt că este cazul pentru mine, nu știu ce o să se întâmple peste cinci ani, peste zece, dar deocamdată sunt foarte bine așa.”, a fost discuția celor două.

Citește și:

Gwyneth Paltrow a pozat nud cu ocazia împlinirii a 50 de ani

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro