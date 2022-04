Declarația cu care Ilinca Vandici a surprins pe toată lumea

Ilinca Vandici a povestit cu mai multe ocazii faptul că își dorea să aibă o carieră în televiziune. Vedeta activează în această industrie de mulți ani, iar de-a lungul anilor a prezentat mai multe tipuri de emisiuni.

Invitată în cadrul „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, Ilinca Vandici a fost întrebată cine este cea mai bună prezentatoare de televiziune din România. Răspunsul din partea vedetei a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe moderatoarea emisiunii.

„Eu sunt cea mai bună prezentatoare de televiziune din România. Eu, Ilinca Vandici! Dacă eu nu cred asta despre mine, de ce ar crede alții? Poate că sunt, poate că nu sunt, habar n-am, decideți voi asta. Dacă eu nu spun asta despre mine, de ce i-aș face pe ceilalți să simtă asta? Aceasta este profesia mea. M-am zbătut, am muncit, am trecut prin furcile caudine să ajung aici și cred că am o carieră superbă, de care sunt foarte mândră, pe care am construit-o cărămidă cu cărămidă, conștientă fiind de fiecare lucru pe care îl fac, dornică de a evolua și de a ajunge să am un show precum Bravo, ai stil.„