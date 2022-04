Ilinca Vandici, dezvăluri în lacrimi despre familia ei: „Este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV și a vorbit mereu deschis despre problemele cu care s-a confruntat în viață și în carieră.

Ilinca Vandici a fost invitată recent în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D și a făcut mai multe dezvăluiri despre relația dintre ea și părinții ei.

Prezentatoarea emisiunii Bravo, ai stil! a fost extrem de emoționată atunci când a fost întrebată despre relația cu tatăl ei, aceasta nefiind prima dată când vorbește despre dificultățile cu care s-a confruntat în copilărie și adolescență.

„Nu l-am judecat niciodată (n.red. – pe tatăl ei), nu e dreptul meu să fac asta, însă este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat, astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar”, a declarat Ilinca Vandici.

„Îi iubesc, i-am iubit și îi voi iubi toată viața, le sunt recunoscătoare, nu vreau să se înțeleagă greșit. Am ajuns la maturitatea la care pot spune public: Ați greșit, poate, cu niște lucruri. Eu am avut nevoie și de altceva, acel ceva pe care voi nu l-ați văzut, nu ați avut timp!”, a mai adăugat Ilinca Vandici în cadrul emisiunii.

Tatăl prezentatoarei TV, Ioan-Vespasian Vandici, a murit de cancer când ea avea o vârstă fragedă.

„Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei. Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: ‘Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!’. Întotdeauna era ceva de comentat acolo, era ceva de imputat, ceva de arătat cu degetul, dar niciodată nu erau văzute lucrurile bune, niciodată. Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună”, mărturisea prezentatoarea emisiunii Bravo, ai stil! în urmă cu ceva timp în cadrul emisiunii În oglindă, găzduită de Mihai Ghiță.

Puțini știu că Ilinca are o soră mai mare, Natalia Vandici, în vârstă de 37 de ani. „Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi”, povestea Ilinca în iulie 2021, pe YouTube. „În momentul în care l-am pierdut pe tata, în clipa aia am realizat că gata, sunt singură. (…) Cumva chiar dacă nu am primit bravo-ul de care am povestit, sunt sigură a fost mândru de mine”, a mai spus Ilinca în emisiunea În oglindă.

