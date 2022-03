Cum se înțeleg, de fapt, Ilinca Vandici și soțul ei? Vedeta a făcut declarații despre relația lor: „La mine se întoarce”

Ilinca Vandici a vorbit deschis despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Andrei Neacșu. Prezentatoarea TV și soțul ei au o relație extrem de solidă. Invitată la podcast-ul lui Damian Drăghici, vedeta a oferit o serie de detalii cu privire la viața personală.

Ilinca Vandici este căsătorită din 2017 cu Andrei Neacșu, având împreună un copil de aproape 5 ani, pe nume Zian. Vedeta a declarat că are o familie fericită și că nu este nimic care să îi destrame familia, iar relația pe care o are cu soțul ei este mult prea puternică pentru a fi distrusă de către cineva.

Ilinca Vandici a făcut o confesiune care a surprins pe toată lumea, inclusiv pe ea.

„I-aș ierta absolut orice! Nu-mi vine să cred că zic asta. Pentru mine, bărbatul trebuie să fie stâlpul. Consider că iubirea noastră, familia noastră, e mai presus decât orice fufă care stă 10-15 minute. El mi-a dat cele mai frumoase momente, rațiunea noastră ca și cuplu, adică copilul. Andrei, nu te uita la podcast-ul ăsta, o să crezi că ți-am dat undă liberă! Oricum, fetelor, nu e disponibil, tot la mine se întoarce. Pentru toți banii din lume, nu aș renunța la familia mea”, a spus Ilinca Vandici.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre cele mai mari temeri ale sale. Frica prezentatoarei „Bravo, ai stil!” a fost întotdeauna să nu se întâmple o tragedie în familia ei.

„Singurul lucru de care mi-e frică în viața asta: teama de moarte! E singura, mă privește pe mine, pe copilul meu, pe soțul meu. Este microuniversul meu, e tot ceea ce am nevoie de a fi, de a fi fericită. Dacă se întâmplă ceva cu cineva din cei trei… De asta mi-e cel mai frică, să nu se întâmple ceva rău! Și asta după ce s-a născut Zian. Eu am nevoie de copil, el are nevoie de mine”, a subliniat Ilinca Vandici.