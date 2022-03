Vlad Gherman, declarație surprinzătoare despre Cristina Ciobănașu, la un an de când s-au despărțit: "M-a ajutat să mă dezvolt..."

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman anunțau în urmă cu un an, printr-un video emoționant publicat pe rețelele de socializare că se despart, după o relație de nouă ani. Nimeni nu se aștepta la această separare, iar fanii se așteptau să îi vadă cât de curând căsătoriți.

„Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și, mai mult decât atât, o să ne avem spatele unul celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că că 2020 a lăsat amprenta și asupra relației noastre”, declara Vlad Gherman la momentul respectiv.

Între timp, amândoi și-au refăcut viețile amoroase, însă îi leagă în continuare o relație și o prietenie specială, dar și faptul că sunt colegi pe platourile de filmare ale serialului Adela, difuzat de Antena 1.

Vlad Gherman a anunțat recent că formează un cuplu cu Oana Moșneagu, alături de care lucrează la serialul Adela, difuzat și produs de Antena 1, după ceva timp în care publicul a speculat pe marginea interacțiunilor dintre cei doi.

Toată lumea a așteptat prima reacție a Cristinei Ciobănașu cu privire la noua relație a fostului său logodnic, însă tânăra pare a nu acorda multă importanță acestui aspect, mai ales că și ea are acum o nouă relație. Mai mult chiar, Cristina se înțelege excelent cu Oana Moșneagu, cele două fiind colege pe platourile de filmare ale serialului Adela.

Cristina Ciobănașu este într-o relație cu un tânăr pe nume Alexandru Mureșan. În ciuda faptului că actrița a păstrat discreția, cei doi s-au afișat în numeroase dăți pe rețelele de socializare în ipostaze romantice.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au în continuare o relație specială, iar acest lucru îl dovedește și cel mai recent interviu acordat de actor, în care acesta a vorbit despre fosta lui logodnică.

„Thank you for the journey! Pentru toată călătoria aceasta frumoasă. A fost un rollercoaster emoțional. M-a ajutat să mă dezvolt pe foarte multe planuri. O apreciez și o respect foarte mult, chestia asta nu o să se schimbe niciodată. Am avut atâția ani frumoși, atâtea vacanțe împreună, îi mulțumesc pentru toată călătoria asta care m-a făcut bărbatul în devenire de astăzi. Bărbatul care se clădește și pe baza relației pe care am avut-o cu Criss”, a declarat Vlad Gherman pentru Catine.ro.