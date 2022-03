Smiley, declarație surprinzătoare despre încetarea colaborării cu Marius Moga: „Ambițioși amândoi, egoiști amândoi și foarte orgolioși!”

Smiley și Marius Moga sunt considerați unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Au decis să colaboreze împreună la începutul anilor 2000, iar trupa Simplu, din care amândoi făceau parte, se bucura de un succes impresionant pe piața muzicală din România.

Smiley a devenit celebru alături de trupa Simplu, iar Marius Moga a avut o contribuție importantă în ceea ce privește ascensiunea lui ca artist. După ce nu au mai lucrat împreună, Smiley s-a concentrat asupra unei carierei solo.

Invitat în podcast-ul „Lucruri Simple”, găzduit de Horia Brenciu, Smiley a vorbit despre motivul pentru care el și Marius Moga au decis să pună capăt colaborării lor. Artistul recunoaște acum, la câțiva ani distanță de când s-a destrămat relația lor profesională, că amândoi erau la vremea respectivă orgolioși și egoiști.

„Moga a fost un tip foarte important în viața mea atunci când am început să lucrez cu Simplu, pentru că el a fost primul compozitor cu care am lucrat, compozitor de muzică pop, și care, cumva, mi-a dat șansa să lucrez în studio și să aflu mai multe decât știam în momentul ăla, dar noi, cumva, vedem muzica foarte diferit și de aici ne-am cam separat noi cumva. Noi ne-am separat și într-un moment în care eram foarte tineri și, ca toți tinerii, eram ambițioși amândoi, egoiști amândoi și foarte orgolioși! Eu nu mai sunt atât de orgolios, nu simt că mai am de demonstrat ceva, pentru mine nu mai e, de foarte mult timp, o chestie de competiție, sunt mult mai liber, mult mai înțelept cred”, a povestit Smiley.