Horia Brenciu, mărturisiri inedite despre soția lui: „Mă face să râd, să oftez”

În anul 2016, în cadrul emisiunii Uniplay, care a avut loc de Crăciun la Antena 1, Horia Brenciu anunța că a adoptat un băiețel. Dezvăluirea artistului a luat prin surprindere pe toată lumea, iar atunci a fost și momentul în care Horia Brenciu și-a prezentat fiul.

De asemenea, în decembrie 2009, în emisiunea „Profesioniștii' de la TVR 1, artistul a făcut mărturisiri despre cum a decurs adopția fiului său.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: „Nu-l avortează, îl vrem noi!”. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.