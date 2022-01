Adela Popescu, într-un mic confict cu mama lui Radu Vâlcan. De la ce a pornit totul: „Îmi spune că ne batem joc…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de vedete din România. Cei doi au o relație de invidiat, ca să nu mai vorbim și despre cei trei băieți adorabili pe care îi au.

Adela Popescu a vorbit în numeroase rânduri despre relația pe care o are și cu soacra ei, mama lui Radu Vâlcan, dezvăluind că aceasta îi spune deschis atunci când ceva o nemulțumește.

Așa s-a întâmplat și de această dată, Adela Popescu dezvăluind chiar în timpul emisiunii pe care o prezintă la PRO TV motivul pentru care a fost certată de soacra ei.

Mama lui Radu Vâlcan s-a arătat total nemulțumită de modul în care Adela se comportă cu colegul ei de emisiune, mai exact cu Shurubel. Adesea, ea și Bogdan Ciudoiu fac tot felul de glume la adresa acestuia, iar soacra vedetei a ținut să îi atragă acesteia atenția asupra modului în care se comportă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să facă anul acesta o schimbare importantă în viața lor de cuplu, mai exact să folosească mai puțin telefoanele mobile pentru a petrece mai mult timp de calitate împreună, dar și alături de cei trei copii ai lor.

Adela Popescu are o mulțime de planuri ambițioase pentru noul an. Prezentatoarea TV le-a împărtășit fanilor ei care sunt dorințele pe care vrea să și le îndeplinească în anul 2022.

Fanii Adelei Popescu au fost surprinși când au aflat ce planuri are vedeta pentru anul 2022. Prezentatoarea și-a propus să citească mai mult, să aibă parte de o vacanță în Asia, iar dorințele ei nu se opresc aici.

„Îmi doresc să mă apuc să citesc mai mult în acest an, dar am zis să încep cu cărți mici și cu scrisul mare. Îmi doresc o vacanță mai lungă pe undeva prin Asia. Anul acesta am încheiat cu povestea cu sarcinile, așa că vreau să arăt bine” , a povestit Adela Popescu în emisiunea „Vorbește lumea.”

Recent, Adela Popescu le-a făcut o dezvăluire urmăritorilor de pe Instagram. Prezentatoarea TV a mărturisit faptul că ea și soțul ei, Radu Vâlcan, și-au îndeplinit un vis. Mai exact, cei doi își doreau de mai multă vreme o casă la mare, iar acest plan se va concretiza în curând.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Să fie, știți cum e.

De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o.

Prima: încă un frățior sau o surioară pentru Alexandru și Andrei

A doua: o casă la mare

A treia: mai aștept

Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, și… și… și… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. 🎉🎉🎉

Mă rog, nu e o casă pe pământ, ci un apartament la care visez de ani.

Sunt atât de fericită că îmi bubuie inima!

De Radu nu mai zic, că deși el avea ceva îndoieli (despre care o să vă povestesc altătadă) acum îmi spune numai cum abia așteaptă el să fie gata blocul (la vară) – și să plece cu băieții lui la Olimp (nouă ni se pare cea mai frumoasă zonă a litoralului românesc, așa că acolo este apartamentul) să își bea el cafeaua pe terasă în miros de pini și apă sărată – căci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare. Un viiiiiis!!!

Eu îi zic să nu îmi mai fure fanteziile, că sigur ale lui au legătură cu infinity pool de la etajul 11 și rapanele cu usturoi de la cherhanaua de lângă”, a transmis Adela Popescu pe Instagram.