De ce Adela Popescu a revenit la „Vorbește Lumea” la doar 2 luni de când a născut: „Mă temeam că nu voi reuși să..”

Adela Popescu a surprins pe toată lumea în luna septembrie când a anunțat că revine ca prezentatoare a emisiunii „Vorbește Lumea”, la doar două luni de când a născut al treilea copil.

Adela Popescu a născut pe 11 iulie 2021 un băiețel, pe care îl cheamă Adrian. Vedeta TV și partenerul ei, Radu Vâlcan, au devenit părinți pentru a treia oară. În septembrie, Adela Popescu făcea primele declarații despre revenirea în platoul emisiunii „Vorbește Lumea. „Nu-mi imaginam că ziua asta o să vină atât de repede, dar iată-mă aici servindu-mi cafeaua alături de voi și de colegii mei dragi. Îmi amintesc ca ieri de ultima emisie din ianuarie, atunci am hotărât să mă retrag, a fost o perioadă minunată, am stat alături de copii.”

Adela Popescu a ținut atunci să precizeze faptul că are parte de ajutor în creșterea băiețelului ei, Adrian, cât timp ea este la emisiune. „Știu că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult, o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș”, a adăugat vedeta.

De asemenea, Adela Popescu a făcut și primele declarații cu privire la plecarea lui Cove de la „Vorbește Lumea.” „Știu că vă surprinde lipsa scumpițelului meu Cove, este absolut normal. Toți îl iubim, îl prețuim și îi vom duce lipsa. Te iubim, Cove. Dar viața merge mai departe, iar prieteniile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun.”

Într-un interviu recent acordat VIVA, Adela Popescu a dezvăluit care au fost motivele care au determinat-o să revină atât de repede pe micile ecrane. „Da, m-am întors la fel de repede cum m-am întors la Alexandru, și asta nu mi-a afectat nici alăptarea. Se poate rezolva”.

„Pe de altă parte, ca stare de spirit, faptul că ies în fiecare zi din casă, că cineva mă machiază, mă îmbracă frumos și, cumva, îmi distrage atenția de la treburile casnice, asta m-a ajutat să mă pun pe picioare foarte repede. Chiar dacă de data asta n-am simțit nicio urmă de depresie post-natală sau mai știu eu ce…. Deja stăteam de câteva luni acasă, iar în această meserie îți poți ieși din mână. Și mă temeam că nu voi reuși să mă completez așa cum mi-aș dori cu Shurubel și Bogdan, mă gândeam că nu știam cum vor arăta hainele pe mine, în ciuda faptului că mai am doar câteva kilograme de dat jos. Deci temeri au existat, dar mă bucur că lucrurile se așază frumos”, a mai declarat Adela pentru sursa mai sus menționată.

Foto: Instagram

