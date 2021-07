Adela Popescu a vorbit despre experiența traumatizantă a nașterii: „eram în agonie”

Adela Popescu a vorbit despre nașterea celui de-al treilea copil al său pe contul propriu de Instagram, și a dezvăluit fanilor că a avut parte de o experiență traumatizantă. Actrița și vedeta TV a născut pe data de 11 iulie 2021, la ora 9:40, un băiat de 51 de centimetri și 3.620 kilograme. Este cel de-al treilea copil pe care Popescu îl are cu partenerul său de viață, Radu Vâlcan, cu care s-a căsătorit în 2015.

Recent, Adela Popescu a vorbit despre cum se simte după ce a devenit din nou mamă, despre cum gestionează primele zile alături de cel mai mic dintre fiii săi, dar și despre cum se raportează ceilalți copii la cel mai nou venit în familie.

Însă Adela Popescu a vorbit și despre părțile mai întunecate ale nașterii. Ca persoană publică cu un număr mare de oameni care îi urmăresc fiecare mișcare pe rețelele sociale, Adela Popescu nu s-a ferit niciodată să spună că maternitatea vine și cu mari dificultăți uneori, pe care le-a detaliat și în legătură cu care s-a consultat, de fiecare dată, cu alte femei care au trecut prin experiențe similare.

Adela Popescu a vorbit despre primele momente ale travaliului: „Am ajuns la 6:00 la spital. Col șters.

Îmi doream tare de tot epidurala așa că, fiind a treia naștere, și bănuind că lucrurile se vor precipita, toată lumea se grăbea. Am ajuns în salon, m-am pregătit, apoi mers în sala de nașteri pentru epidurală. Deja eram și mai dilatată, contracții dureroase și dese, așa că s-a hotărât să nu mi se injecteze cantitate mare de anestezie, doctorița mea, Anca Sultan, nedorind să mai am pic pe expulzie. E important să simti contracția în plin, astfel încât să poți împinge în climaxul ei. După injectare s-a așezat puțin liniștea. Foarte puțin. Mă dilatasem deja serios, ajunsesem la 8, efectul anesteziei trecea, eu eram în agonie. Foarte repede am ajuns la dilatație maximă, contracții de intensitate de 100 %. Deci, după experiențele trecute, urma expulzia.”

Adela Popescu a vorbit și despre cum și-a dat seama că fiul ei nu cobora suficient de rapid, simțind că nu mai rezistă durerilor intense. „Mă tânguiam și imploram pentru încă puțină anestezie. Sigur că nu mai era posibil. Dar nu înțelegeam de ce durează atât. Am simțit că mă prăbușesc când am aflat că bebelușul era încă sus, nu voia deloc să coboare, în condițiile în care eu simțeam că nu mai pot. Durerile erau inimaginabile și bebelușul nu voia să iasă. Nu mai aveam nicio variantă, era one way. Tot ce puteam face era să împing cu toată ființa mea, triplând durerea ce mi-e peste putință să o descriu. Anca și moașa mea, Geta Florea, au hotărât să mă dea jos de pe masă și să schimb poziția, continuând să împing. Bebelușul începea să coboare. Eu mă rugam și urlam la toți Dumnezeii, sperând să îmi curme mai repede suferința aducându-mi copilul cu bine pe lume.”

În cele din urmă, nașterea a avut loc cu bine. Adela Popescu a vorbit și despre finalul experienței sale. „Din momentul acela, în câteva minute l-am auzit… Nu mai știu ce am zis, ce am simțit, ce am exclamat. Îmi amintesc doar că îl mângâiam și spuneam ‘iubirea mea, iubirea mea, mulțumesc, Doamne’. Am înțeles atunci de ce cobora atât de greu, avea cordonul ombilical fffoarte scurt. Și era și mare. 3620 kg. Cu toate astea, travaliul meu se poate numi unul scurt, adică de nici 4 ore. După ce Anca a rezolvat tot ce era de rezolvat, îmi amintesc că am rămas un moment singură în sala de nașteri și, brusc, am început să plâng. În hohote. Și nu m-am putut opri nici când am ajuns în salon. Nu mă puteam opri…”

Foto: Instagram

