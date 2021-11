Gestul lui Radu Vâlcan care a emoționat-o profund pe Adela Popescu

Gestul lui Radu Vâlcan pe care Adela Popescu a simțit că trebuie să îl împărtășească pe rețelele de socializare, dându-și soțul drept exemplu de romantism și galanterie, e unul cât se poate de firesc. Totuși, prezentatoarea TV a fost impresionată de surpriza soțului ei și a povestit cum a întâmpinat-o acesta, după o zi normală de muncă.

Mai precis, gestul lui Radu Vâlcan a fost să își aștepte soția, fără să o anunțe în prealabil că va face asta, la sediul postului de televiziune la care ea lucrează, astfel încât cei doi să meargă împreună acasă. Prezentatorul de la Antena 1 a emoționat-o pe Adela Popescu atât de tare încât aceasta a simțit nevoia să le mărturisească fanilor surpriza. „A venit soțul să mă ia fără să îmi spună. Mi se pare cel mai romantico – normal gest pe care l-a făcut în ultimul timp”. Cei doi sunt căsătoriți din 2015 și au împreună trei copii, Alexandru, Andrei și Adrian, născut pe 11 iulie 2021.

Însă gestul lui Radu Vâlcan vine la scurt timp după ce cuplul a fost nevoit să își anuleze vacanța programată la Roma, după ce Adela Popescu a făcut un atac de panică în avion. „Am plecat spre Roma, dar ne-am întors.”, povestea recent aceasta. „La o oră după decolare, din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem pe aeroport. Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocată de ceea ce s-a întamplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion. Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă conving. Probabil am facut un atac de panică și toate îmi păreau „semne”. Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea. În fine… am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță.”

