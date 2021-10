Momente de panică pentru Adela Popescu. Ce a pățit vedeta: „Am pupat pământul că sunt în siguranță”

Adela Popescu a împlinit zilele trecute 35 de ani și urma să aibă parte de o vacanță aniversară specială, mai ales că soțul ei, Radu Vâlcan, îi pregătise o călătorie la Roma.

Însă cum, în unele cazuri, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, cei doi au ajuns la aeroport, însă atunci au început și problemele.

După o imagine în care apare în aeroport în brațele soțului ei, Adela Popescu și-a surprins fanii atunci când le-a dezvăluit pe contul ei de Instagram că a renunțat la călătoria la Roma și s-a întors acasă.

Ulterior, vedeta emisiunii Vorbește lumea a povestit în detaliu momentele de panică prin care a trecut în drumul spre Roma.

„Nu, nu am mai ajuns la Roma.

La o oră dupa decolare, din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem pe aeroport.

Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocată de ceea ce s-a întâmplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion.

Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă convingă.

Probabil am facut un atac de panică și toate îmi păreau „semne”. Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea.

În fine… am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță.

Acum, întrebarea mea e, voi ce ați fi făcut? V-ați fi continuat zborul sau ați fi coborat?”, este mesajul postat de Adela Popescu pe rețelele de socializare.

View this post on Instagram A post shared by Adela Popescu (@adela_popescu)

Actrița le-a povestit recent urmăritorilor din mediul online cum este viața ei acum, de când a devenit mamă pentru a treia oară și a revenit pe micile ecrane ca moderatoare a emisiunii „Vorbește Lumea.”

Adela Popescu a mărturisit pe Instagram că băieții ei cei mari au petrecut timpul la bunici, iar Andrei și-a dorit să revină acasă, în timp ce Alexandru a vrut să mai stea și să se mai bucure de compania bunicilor. „De ce este doar Andrei în piscină? Pentru că Alexandru ne-a rugat cu lacrimi amare să îl mai lăsăm la Șușani, iar noi, strânși cu ușa de această situație delicată, am fost nevoiți să acceptăm. Ăsta mic ne-a cam încurcat socotelile că l-a lovit dorul de mama și bebe și a trebuit să îl luăm acasă. Una peste alta lucrurile s-au așezat grozav.”

Dincolo de această mărturisire, Adela Popescu a ținut să le împărtășească urmăritorilor ei și care este lecția importantă pe care a realizat-o acum, de când este mamă a trei copii, dar și care sunt momentele dificile pe care le-a întâmpinat. „Deși pentru că petrec foarte mult timp împreună băieții sunt foarte legați unul de altul, îmi dau seama cât este de important ca fiecare copil să aibă timpul lui și doar al lui cu părinții. Oricând ne-am strădui să ne împărțim atenția în mod egal când sunt împreună, lucrul ăsta este practic imposibil de realizat. Acum mi-e mai clar ca niciodată. Așa că nu pot să nu trag următoarea concluzie: când ai mai mulți copii dragostea NU se împarte, însă timpul și atenția, da…”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro