Gina Pistol și Smiley, prima vacanță alături de fiica lor, Josephine

Gina Pistol și Smiley au plecat în prima vacanță exotică alături de fiica lor, Josephine. Cei doi nu au dezvăluit momentan care este țara aleasă ca destinație de vacanță însă și-au încântat fanii care îi urmăresc pe rețelele de socializare cu câteva imagini superbe surprinse la apusul soarelui.

Mai mult decât atât, Smiley a postat pe contul său de Instagram o imagine superbă în care o ține în brațe pe micuța Josephine în timp ce amândoi admiră apusul.

La finalul anului trecut, Gina Pistol a postat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram, ca descriere a unor imagini în care apare ținând-o în brațe pe fetița ei.

„A mai trecut un an, an in care nu am fost cea mai buna EU.

Lui nu i-am fost iubita buna.

Nici sora buna fratelui.

Nici mamei mele cea mai buna fiica.

Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietena.

Sincera sa fiu, nici nu am incercat.

N-am fost nici macar buna cu mine.

Anul asta m-am pierdut de multe ori si m-am regasit de putine.

Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit.

Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat in putinta sa fiu o mama buna pentru fiica mea.

Anul asta, in schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul , am devenit mai uniti.

Va doresc sanatate la minte, trup si mai ales la suflet.Sa aveti un an bun!„