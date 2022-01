Detalii inedite despre cum s-au cunoscut Eliza și Cosmin Natanticu: „Nu ne-am plăcut deloc”

Cosmin și Eliza Natanticu au format una dintre cele nouă echipe care au participat în sezonul patru al concursului Asia Express. Cei doi au sperat până în ultima clipă că vor avea noroc să meargă mai departe pe Drumul Împăraților, însă au fost eliminați în semifinala show-ului.

Deși și-au atras și critici din cauza modului în care au ales să se comporte în cadrul concursului, cei doi au un număr mare de fani care îi apreciază și cu care păstrează legătura pe rețelele de socializare.

Puțini știu că Eliza și Cosmin Natanticu s-au cunoscut în anul 2009, prin intermediul unei prietene comune și s-au căsătorit nouă ani mai târziu. Până să-și oficializeze relația, însă, la prima vedere, actorul și cântăreața nu s-au prea plăcut.

„De când am participat la Asia am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt. (…) I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat pentru că era într-o relație la distanță. La o săptămână mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc pentru că nu mai are relație. Pentru întâlnirea cu el nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general mă aranjam și eu ca orice femeie. Din prima oră pe care am petrecut-o împreună mi-am dat seama că el este cel mai bun. (…) A venit cu inelul și l-am refuzat. A mai insistat mult după și, într-un final, mi-a zis dacă vreau sau nu să fiu soția lui, așa că am acceptat.”, a povestit, pentru Antena Stars, Eliza Natanticu.

Cântăreața a mai vorbit și despre planurile cuplului pentru acest an, dezvăluind că speră ca 2022 să le aducă și un copil. „Dacă e să fie un bebe anul acesta, e binevenit, dacă nu, va veni când va fi timpul. Sunt pregătită pentru orice. Cred că, în primă fază, voi fi o mamă panicoasă. După, o să mă relaxez. Cosmin o să fie un super-tată. Sunt convinsă că va fi cel mai bun tată”, a mai spus artista la Antena Stars.

În anul 2016, Eliza a participat la „X Factor”, show în cadrul căruia a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie.

„M-a cerut de soție pe o plajă, în Grecia. Și-a propus să mă enerveze foarte tare. Cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă și, în prima fază, am refuzat”, a dezvăluit atunci Eliza Natanticu.

Cosmin Natanticu, care a participat la Asia Express împreună cu soția lui, Eliza, a fost recent invitat special în cadrul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 și a făcut o serie de dezvăluiri despre participarea la reality-show-ul momentului.

„Două mari greșeli am făcut când m-am hotărât să merg în Asia Express. Unul a fost că am plecat cu soția și al doilea a fost că n-am ascultat de ea când mi-a spus să ne pregătim și să învăț engleza. Sunt praf, nu știu nicio limbă străină. Ea a vrut să fie mai catolică decât Papa, știa că mergem în prima țară în Turcia și s-a apucat să învețe turca. Nebuna!”, a povestit Cosmin Natanticu pe scena „iUmor”.

În stilul umoristic ce îl caracterizează, Cosmin Natanticu a continuat seria dezvăluirilor, povestind că a plecat în competiția, știind în limba engleză doar cuvinte esențiale, precum: „Te rog, domnule”, „Mulțumesc”, „N-am bani”, „Mi-e foame”. Însă, în momentul în care a fost nevoit să facă autostop împreună cu soția lui, actorul și-a dat seama că trebuia să știe mai multă engleză decât s-ar fi așteptat. Din cauza acestui lucru, actorul a și încurcat unele cuvinte: „Un turc ne-a luat la autostop după 4 ore de așteptat. Și nu că-mi venea să-i pup picioarele, voiam să merg mai sus. Și voiam să-i spun „Ești awesome (n.red: minunat)” și i-am spus „Ești asshole (n.red: dobitoc)”. Mi-a spus Eliza: Dacă nu te bate el, te bat eu, taci!”.

Actorul are și câteva sfaturi pentru cei care doresc să participe la următoarele ediții Asia Express: „Nu te duce în Asia Express dacă ești prost și uiți și pierzi lucruri. Am pierdut plicuri, am pierdut walkie-talkie, mi-am pierdut tinerețea în Asia Express. Sunt uituc, uit lucruri esențiale”, a povestit Natanticu.

