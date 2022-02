Cadoul fabulos primit de Ilinca Vandici de la soțul ei cu ocazia Valentine’s Day

Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici, nu a rezistat ideii de a-i face un cadou superb soției sale cu ocazia Valentine’s Day, iar prezentatoarea Bravo, ai stil! a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare despre ce este vorba.

„Eu nu am nici un Valentin… 🤷🏻‍♀️ Pe soțul meu îl cheamă Andrei! 🤪 Și da, nu avem nevoie de o anumită dată din calendar pentru a ne iubi, respecta, aprecia, accepta unul pe celălalt… Noi facem asta în fiecare zi! Recunosc, cadoul a fost foarte bine primit! Dar îl primeam oricum, nu? @andrei_neacsu1 Te iubesc până la sfârșit !!!!”, a scris Ilinca Vandici în descrierea fotografiilor.

Postarea conține câteva imagini de colecție cu cei doi, dar și cu superbul cadou primit de vedeta Kanal D. Este vorba de un inel prețios și un impresionant buchet de flori.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu sunt căsătoriți din 2017, însă vedeta TV ce prezintă emisiunea-fenomen „Bravo, ai stil!” a povestit de-abia acum cum s-au cunoscut și ce a simțit atunci când a întâlnit bărbatul lângă care a decis să își petreacă restul vieții. Vandici a fost invitată la emisiunea „În oglindă” a lui Mihai Ghiță, difuzată pe YouTube, unde a detaliat mai multe aspecte ale vieții ei, puțin cunoscute. „Niciodată nu am uitat de unde am plecat, ce am făcut, cine sunt cu adevărat. Sunt mândră de ce am realizat, dar sunt conștientă că pot să mă duc din nou la sapă sau pot să strălucesc în lumina reflectoarelor”.

Cum s-au cunoscut Ilinca Vandici și Andrei Neacșu

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au început o relație la doi ani după ce prezentatoarea TV ieșise dintr-o altă relație pe termen lung.

„Andrei mă vâna de câțiva ani. Mă vâna prin oraș. Mi-a spus că m-a sunat, dar eu, mândră cum eram, nu am considerat important. Nu mi-a plăcut niciodată să mă las ușor. Eu sunt Leoaică, mă lupt. S-a luptat până a venit momentul lui.”, a povestit aceasta.

Povestea de dragoste dintre Ilinca Vandici și soțul ei, însă, s-a întâmplat tocmai pentru că ea nu a avut așteptări de la relația în care a intrat, a mai povestit vedeta Kanal D.

„Ne-am întâlnit exact când a trebuit. Prima relație de la care nu am mai avut așteptări. Înțelesesem despre mine ce vreau de la mine, de la viață. El mi-a spus din prima ieșire că o să fiu soția lui și mama copiilor lui. A fost prima dată când nu am crezut asta. În patru luni am rămas însărcinată. În alte două luni m-a cerut de soție, după alte 10 luni am făcut nunta.”

Astăzi, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu sunt părinții unui băiețel, Zian, și par să se înțeleagă de minune. „Cu Andrei nu poţi să te cerţi, chiar dacă mie îmi mai vine câteodată. Sunt genul de om care a învăţat să îşi asume, să spună tot ceea ce gândeste. Asta este o lecţie pe care am învăţat-o de-a lungul timpului, pentru că multă vreme nu am ştiut să spun ce mă deranjează, ca să protejez omul de lângă mine.”

Foto: Instagram

