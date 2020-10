Ilinca Vandici dezvăluie care sunt calitățile lui Andrei Neacșu, soțul său, care au impresionat-o

Soțul Ilincăi Vandici nu este o figură publică, dar prezentatoarea TV a dezvăluit care sunt calitățile lui Andrei Neacșu într-un nou vlog în care a glumit, dar a și povestit episoade care au făcut-o să își aprecieze cu adevărat partenerul de viață. Andrei Neacșu activează în domeniul imobiliar, deținând o companie, iar cei doi sunt căsătoriți din octombrie 2017 și au un fiu împreună.

„Cea mai importantă calitate pe care o are soțul meu este soția lui, adică eu.”, a glumit Vandici în deschiderea vlogului în care a enumerat calitățile lui Andrei Neacșu. „Soțul meu este cel mai iubitor, înțelegător, drăguț, afectuos, cum vreți voi, din lume. Ce, n-am doar cuvinte de laudă de spus la adresa lui. Bine, mai sunt și unele chestii care mă enervează, dar astăzi nu vorbim despre alea.”, a mai spus vedeta.

Însă Ilinca Vandici a continuat să detalieze calitățile lui Andrei Neacșu, totodată amintindu-și episoade-cheie din relația lor. „Astăzi vorbim despre calitățile lui. E și frumos, și deștept, și devreme acasă, muncește foarte mult, e un tată super bun pentru copil, e un soț senzațional pentru mine, e un prieten mai presus de toate (…) E iubitul meu, e soțul meu, e omul lângă care o să trăiesc toată viața, e omul care m-a cucerit… stai așa, că vă povestesc. Este omul care m-a cucerit prin cât de hotărât a fost. Era și este, și va fi, probabil. Asta e o calitate pe care am apreciat-o pentru că eu, nu știu dacă fiind în zodia Gemeni, sau pur și simplu eu fiind, punct, sunt o tipă supernehotărâtă. Adică îmi doresc ceva, după care, în secunda doi, mă gândesc: aoleu, dar oare-i bine, dar oare dacă fac așa, dar oare n-am altă variantă? (…)”

Vandici a fost impresionată de calitățile lui Andrei Neacșu încă de la începutul relației lor, a povestit aceasta. „El a fost super-determinat și hotărât de la început. Adică, după ce ne-am cunoscut, la o săptămână, noi ne-am mutat împreună. Șoc și groază, oh my god, cum ai făcut asta?

Deci asta cu… vai!, relațiile, știți, trebuie să stăm șapte ani să ne cunoaștem, și după aia încă trei și ne căsătorim și dup-aia în șase luni divorțăm… La mine n-a fost așa. Nu zic că sunt un exemplu pozitiv sau ceva, eu doar vă explic ce mi s-a întâmplat mie. Deci în nici o săptămână noi eram deja mutați împreună pentru că el a dorit treaba asta. Și eu cumva l-am condiționat și i-am spus: da, nu știu, uite, dacă tu găsești undeva unde să ne mutăm împreună și să-mi placă și așa, poate că sunt de acord să ne mutăm împreună.

Și omul ce-a făcut? Într-o zi (ce, cred că nici 12 ore n-a avut) îmi trimitea poze din apartament. Și când am ajuns eu seara acasă (ce credeți, aveam program!), eram la nu știu ce petrecere, ce credeți?, erau și cumpărăturile făcute. Aveam de toate-n frigider, aveam și prosoape. Stați liniștite, fetelor, a fost singura dată când a făcut cumpărăturile. Dar m-a impresionat omul, adică a știut ce să facă.”

Ilinca Vandici a detaliat și felul în care actualul său soț i-a spus, încă de la primele întâlniri: „eu cu tine vreau să fac copii și să mă-nsor și să avem o relație frumoasă.”

„Spre deosebire de toți aceștia Andrei este omul care a făcut, nu a spus. Mă rog, a spus, mai mult fapte decât vorbe, dar uite că suntem și astăzi împreună. Omul știa exact ce-și dorește, chiar dacă e mai mic decât mine cu 4 ani de zile.”

Prezentatoarea TV a spus că una dintre calitățile lui Andrei Neacșu pe care o apreciază în mod deosebit este felul în care interacționează cu copilul lor. „Și unde mai pui că este și un tată de nota… hai să nu zic 10, o să zic 9 și vă explic imediat de ce. (…) N-a schimbat pampers-i, nu a stat noaptea cu copilul să-i dea să mănânce (…) pentru că am înțeles că nu vrea să facă asta. (…) Și de-asta nu e un tată de nota 10. Însă e un tată care se implică foarte mult în creșterea și dezvoltarea lui Zian, el petrece foarte mult timp cu femei (…) și Andrei reușește să-l scoată cumva din cercul ăsta și să-l ducă în lumea lui, acolo unde se întâmplă chestii de băieți. (…) se joacă foarte mult, se ascund, se gâdilă… și din punctul ăsta de vedere îl apreciez foarte mult și consider că e o calitate foarte importantă pe care o are Andrei.”

Citește și:

Chiara Ferragni este însărcinată pentru a doua oară

Foto: contul de Instagram Ilinca Vandici

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro