Cum arată mama Cristinei Ich? Cele două seamănă incredibil de tare!

Mama Cristinei Ich a fost vreme îndelungată unicul sprijin al fiicei sale. Cele două împărtășesc o relație specială, iar mama sa a fost cea care s-a asigurat că fiicei sale nu îi lipsește nimic, după ce tatăl biologic al Cristinei a plecat, când aceasta avea doar doi ani.

Acum, Cristina Ich preferă să nu vorbească foarte mult despre tatăl ei, deși a făcut ocazional scurte mărturisiri despre impactul pe care l-a avut plecarea acestuia asupra vieții sale. În schimb, între mama Cristinei Ich și celebra sa fiică lucrurile stau cu totul diferit. „Nu vreau să vorbesc despre această parte a vieții mele. Eram mică atunci când a plecat tatăl meu, aveam doi ani, nu-mi aduc prea multe aminte despre el. Practic, nici nu-l cunosc. L-am căutat acum câțiva ani, am plecat în străinătate pentru el. Dar m-am răzgândit chiar înainte de a ne vedea. Nu am mai vrut dintr-odată să ne mai întâlnim. Așa am simțit. El nu m-a căutat niciodată, deși știe că sunt cunoscută”.

Mama Cristinei Ich a fost, deci, sprijinul de care a avut nevoie fiica ei pe parcursul unei copilării complicate. „Mama e eroina mea, e icoana mea. La 12 ani, mi-am găsit un tată vitreg. Pentru mine, tata este cel vitreg, nu tatăl meu biologic. Eu i-am zis mamei să se căsătorească. Este un om deosebit. El a mai fost căsătorit, dar nu a avut copii. S-a purtat cu mine exemplar”, declara la un moment dat vedeta, care este și ea, acum, mamă la rândul ei. Aceasta, alături de partenerul ei, Alex Pițurcă, au devenit părinții lui Noah Alexandru pe 25 octombrie 2019.

Cu toate că nu s-a bucurat de o viață tipică de familie, Ich își prețuiește familia. Iar mama Cristinei Ich, una dintre cele mai importante persoane din viața ei, continuă să îi fie sprijin și din postura de bunică, acum, la vârsta de 55 de ani. Cele două seamănă incredibil de tare, Ich postând uneori imagini cu mama ei. Chiar recent, aceasta a postat pe contul său de Instagram câteva fotografii din tinerețea mamei sale, de când aceasta avea 25, respectiv 35 de ani.

