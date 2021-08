Ilinca Vandici face dezvăluiri surprinzătoare despre familia ei: „Niciodată nu erau văzute lucrurile bune”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV și a vorbit mereu deschis despre problemele cu care s-a confruntat în viață și în carieră.

Ilinca Vandici a fost invitată recent în cadrul emisiunii În oglindă, găzduită de Mihai Ghiță și a făcut mai multe dezvăluiri relația dintre ea și părinții ei. Tatăl prezentatoarei TV, Ioan-Vespasian Vandici, a murit de cancer când ea avea o vârstă fragedă. „Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei. Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: ‘Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!’. Întotdeauna era ceva de comentat acolo, era ceva de imputat, ceva de arătat cu degetul, dar niciodată nu erau văzute lucrurile bune, niciodată. Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună”, a mărturisit prezentatoarea emisiunii Bravo, ai stil!

Puțini știu că Ilinca are o soră mai mare, Natalia Vandici, în vârstă de 37 de ani. „Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi”, povestea Ilinca în iulie 2021, pe YouTube. „În momentul în care l-am pierdut pe tata, în clipa aia am realizat că gata, sunt singură. (…) Cumva chiar dacă nu am primit bravo-ul de care am povestit, sunt sigură a fost mândru de mine”, a mai spus Ilinca în emisiunea În oglindă.

Ilinca Vandici, în vârstă de 35 de ani și Andrei Neacșu, în vârstă de 29 de ani, s-au căsătorit în 2017 și au împreună un băiețel, în vârstă de 4 ani, pe Zian. Ilinca a făcut recent mărturisiri despre relația pe care o are cu soțul ei, Andrei Neacșu, într-un videoclip postat pe contul ei de Youtube, asta după ce a observat că a treia în topul căutărilor de pe Google despre ea este expresia „Ilinca Vandici divorț”.

„Îmi pare rău să vă dezamăgesc, îmi pare bine pentru mine. Relația cu Andrei este foarte frumoasă și foarte liniștită. Este cam tot ce am visat și mi-am dorit de la o familie, de la un bărbat, de la o relație. Bineînțeles că toți avem plusuri și minusuri. Bineînțeles că ne mai ciondănim și noi. Bineînțeles că după ne împăcăm și ne iubim, dar nu uităm niciodată că avem un copil. În momentul în care intervine un copil, fir-ar să fie de treabă, nu mai poți să fii de capul tău și să zici: ‘Nenorocitule, ai făcut nu știu ce, gata, la revedere, ne despărțim!’ Eu [ziceam asta], înainte de căsnicie. După ce a venit Zian: ‘Hai, iubi, că nu e așa de rău. Te rog eu nu mai face asta, pentru că mă deranjează. Hai să încercăm să facem să fie bine, să fim fericiți!’. (…) Deci divorț nu e, nu e!”, a spus Ilinca Vandici.

Citește și:

Elena Lasconi vorbește despre cununia civilă dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro