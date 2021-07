Elena Lasconi vorbește despre cununia civilă dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu

Elena Lasconi, primăriță în Câmpulung Muscel, a făcut dezvăluiri inedite după ce s-a aflat că a oficiat cununia civilă dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu. Evenimentul a avut loc în secret în Câmpulung, orașul natal al partenerul artistei, pe data de 24 aprilie, iar ulterior cei doi au avut și o ceremonie într-un loc special, mai exact la Nămăiești.

Elena Lasconi, primăriță în Câmpulung Muscel și fostă vedetă PRO TV, a vorbit în cadrul emisiunii „La Măruță” despre cununia civilă a Alexandrei Stan. Aceasta a mărturisit că ea și artista se cunoașteau de mai multă vreme și au păstrat o relație de prietenie. „Eu știu să țin un secret! Emanuel Necatu este din Câmpulung. M-a sunat Alexandra să îmi spună dacă sunt de acord să oficiez căsătoria lor, pentru că el este din Câmpulung, dar lucrează la București. Eu am cunoscut-o pe Alexandra când am făcut o campanie care a avut un mare impact la PRO TV și de atunci am rămas prietene. M-a sunat, m-am bucurat tare mult și m-a rugat să nu fac tam-tam. Am reușit să păstrăm secretul.”

Elena Lasconi a povestit că a fost o ceremonie plină de emoție și a făcut publice detalii surprinzătoare de la evenimentul care a avut loc în urmă cu două luni. „A fost cred că cea mai emoționantă căsătorie pe care am oficiat-o, chiar mi-au dat lacrimile. Am oficiat la primărie și apoi am fost și am „oficiat” simbolic la Mănâstirea Nămăiești, unde este o icoană făcătoare de minuni. A fost ceva special. Alexandra împreună cu Emanuel au venit îmbrăcați în costume populare. Am stat într-o încăpere în care este o colecție impresionantă de costume muscelene și m-am îmbrăcat și eu în costum popular ca ei. Sora Alexandrei îi filma și plângea în hohote, se citea iubirea autentică și faină. Îmi doresc să se bucure unii de alții și să mă anunțe și când o să vină botezul. Au fost foarte hotărâți când au spus „Da”! S-au luat în brațe și s-au pupat!”, a declarat Elena Lasconi în emisiunea „La Măruță.”

Alexandra Stan a luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că s-a căsătorit în secret. Artista a declarat pentru revista Viva! că ea și Emanuel s-au cunoscut acum câteva luni și că între ei a fost dragoste la prima vedere.

Alexandra Stan și partenerul ei, Emanuel, s-au căsătorit în cadrul unui eveniment intim, având alături familia și nașii. În ceea ce privește ceremonia religioasă, aceasta a avut loc la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Cei doi au planificat nunta într-un timp scurt și și-au dorit ca evenimentul să fie unul inedit, pe malul mării.

Foto: Instagram

