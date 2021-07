Anunțul făcut de Andrei Ștefănescu după cel de-al doilea divorț: „Lejer m-aș putea căsători a treia oară”

Andrei Ștefănescu și fosta lui soție, Antonia, au decis să se despartă în vara anului 2020. Artistul a fost cel care a confirmat în mediul online în luna noiembrie a anului trecut că el și Antonia au pus punct relației lor de șapte ani și că divorțul s-a finalizat în septembrie la notar pe cale amiabilă. Cei doi au împreună și un băiețel, pe nume Ayan.

Pentru Andrei Ștefănescu aceasta este a două căsătorie care a eșuat, după cea cu cântăreața Sylvia, de care s-a despărțit în 2012. Cu toate aceasta, prezentatorul TV privește cu optimism către viitor și nu exclude posibilitatea ca, la un moment dat, să se căsătorească și a treia oară.

„Eu am luat lucrurile așa cum au fost. Mi-am asumat. Fiecare om are partea lui de vină într-o relație, într-o căsnicie. Eu învăț din fiecare experiență pe care o am. Fiecare trage concluziile. Toate lucrurile se întâmplă cu un motiv.”, a declarat acesta într-o emisiune TV.

„Poate oamenii de lângă mine pleacă, poate prietenii cei mai buni. Timpul meu liber e să mă odihnesc sau să fac ceva pentru mine. Niciodată nu o să spun nu. Au fost multe perioade nasoale: divorțurile, covidul. Divorțurile nu sunt lucruri ușoare, lumea nu știa ce se întâmpla. Sunt mici problemuțe care apar pe care nu le-am spus niciodată„, a adăugat vedeta de televiziune, citat de wowbiz.

„Eu întotdeauna voi fi dispus. La orice fel de încercare sunt dispus. Lejer m-aș putea căsători a treia oară. Întotdeauna am fost optimist și vesel. Eu nu mai zic niciodată niciodată. Deci eu îmi doresc doar să am continuitate, să pot să ajut oamenii în continuare. Îmi doresc să pot să fiu sănătos. Îmi place să râd, să mă distrez.”, a încheiat artistul.

Recent, s-a aflat faptul că Antonia, fosta parteneră a lui Andrei Ștefănescu are un nou iubit. Ea formează un cuplu cu Vincenzo Aiello, un fost concurent de la Chefi la cuțite din sezonul 9. El are 31 de ani și în 2015 s-a mutat în România. În prezent, se ocupă de câteva afaceri în București. În plus, cei doi s-au afișat împreună pe rețelele de socializare.

Antonia a confirmat informația că este într-o relație cu Vincenzo Aiello și a mărturisit faptul că au preferat să fie discreți. „Suntem împreună. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns, dar nici nu ne-am „etalat” în online, să spun așa. Suntem discreți”, a spus Antonia Ștefănescu în exclusivitate pentru Spynews.ro.

La câteva luni de la despărțirea de Antonia, Andrei Ștefănescu a vorbit în emisiunea „Xtra Night Show” despre actuala relație dintre el și mama copilului său, dezvăluind că se înțeleg bine și că petrec timp împreună cu băiețelul lor. „Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura. Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. (…) Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul. Avem o relație civilizată.”

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

