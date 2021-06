Narcisa Birjaru vorbește despre Chefi la cuțite, etnie și viața personală, în primul interviu după câștigarea competiției

Narcisa Birjaru vorbește în premieră după ce a câștigat trofeul celui de-al nouălea sezon al competiției culinare Chefi la cuțite, găzduită de Antena 1. Într-un interviu acordat publicației Libertatea, câștigătoarea a dat detalii despre formarea ei, despre etnia romă pe care o poartă cu mândrie și despre concurs. Aceasta povestește cum a crescut în bucătăria mamei și bunicii ei, dar și despre momentul în care a gătit primul ei preparat: „La vârsta de 9 ani am gătit și primul meu preparat, o porție de pilaf, pentru tatăl meu. L-am impresionat, chiar dacă eu am lăsat orezul puțin al dente.” Concurenta și-a amintit și că „am avut o copilărie foarte frumoasă, cu nimic diferită de restul copiilor din vremea aceea. Ca toate fetele, îmi plăcea foarte mult să mă joc, dar și să stau în bucătărie cu mama și cu bunica mea.”

Acum în vârstă de 24 de ani, Narcisa Birjaru vorbește despre cum s-a căsătorit la doar 14 ani, conform tradiției, moment pe care și-l amintește cu plăcere. „Pentru mine căsătoria a fost un moment foarte frumos, pentru că a fost alegerea mea. Părinții mei sunt foarte deschiși și mi-au acordat toată încrederea. Și ei, ca și mine, s-au căsătorit tot devreme, pe la vârsta de 15 ani. Anul acesta, ei împlinesc 26 de ani de căsătorie și sunt la fel de uniți ca în prima zi.”

Curând după căsătorie, la 17 ani, Narcisa a fost nevoită să se angajeze, și a început într-un restaurant din București prin a spăla vasele. „Ușor, ușor am trecut pe salate, preparate reci și ajutor de bucătar pentru chef-ul angajat în locul respectiv. După ce am demonstrat că mă descurc, în ceva timp, după ce bucătarul alături de care am lucrat a fost nevoit să plece, am primit postul de bucătar chef în restaurantul respectiv”, a mai declarat ea. Dar Narcisa vorbește și despre cum mama și bunica ei i-au format preocuparea pentru gastronomie. „Pasiunea pentru gătit cred că a fost dintotdeauna, pentru că sunt o persoană gurmandă. Le-am avut mereu alături pe mama și bunica, niște bucătărese desăvârșite, care m-au învățat foarte multe. Am gătit de când eram mică, pentru că în familia noastră, există un cult al mâncării – ne place să gătim, dar și să mâncăm.”

Narcisa Birjaru vorbește și despre concurs și despre relația cu mentorul său, Cătălin Scărlătescu, cel în echipa căruia și-a dorit să concureze de la bun început. „Îl iubesc nespus, este un om extraordinar. Mă bucur că a fost mentorul meu și mi-a dat încredere în fiecare zi (…) Am intrat într-o adevărată familie, iar acest show mi-a dat multe oportunități”. Acum, Narcisa spune că participarea la competiție a ambiționat-o să învețe mai multe tehnici și să ajungă la un nivel de top. Mai mult, popularitatea dobândită o bucură.

Totodată, Narcisa Birjaru vorbește și despre etnia sa și susține că aceasta nu a fost vreodată un impediment în dezvoltarea ei: „Nu pot să spun ca a fost un dezavantaj că am fost din etnia romă, pentru că eu sunt un om corect, muncitor, care mereu și-a urmat drumul. Nu am avut probleme, iar eu mă mândresc cu etnia mea! Faptul ca am crescut într-o familie frumoasă, care m-a susținut mereu, este cel mai important lucru care mi s-a întâmplat în viața mea. A fost un moment frumos când am câștigat marele premiu la Chefi la cuțite. Faptul că sunt prima femeie din 9 sezoane care obține acest premiu mă bucură foarte tare. E un sentiment pe care nu pot să îl descriu în cuvinte. Mai ales că știu cât de mult și-a dorit chef Cătălin să câștige cu o femeie în acest concurs.”

Foto: Antena 1