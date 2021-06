Delia a făcut dezvăluiri despre copilărie: „Nu aș vrea să fiu un părinte cum erau părinții mei”

Invitată în primul podcast realizat de Andra, Delia a făcut dezvăluiri despre viața ei personală, amintindu-și episoade din copilăria și adolescența care au format-o și au determinat-o să ajungă adultul care este astăzi. Este pentru prima dată când vedeta povestește că a avut probleme cu autoritatea impusă de părinți, dar și că a plecat de acasă, la vârsta de 18 ani.

Printre multele mărturisiri intime, Delia a făcut dezvăluiri despre modul deosebit de strict în care a fost crescută și educată de părinții săi, mod care a determinat-o, în cele din urmă, să se revolte împotriva lor și să plece de acasă. „Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau.”

Cântăreața a făcut dezvăluiri detaliate despre episodul plecării de acasă, care a avut loc chiar de față cu mama ei cu care are acum o relație excelentă. Delia a mărturisit că și-a făcut bagajele și a plecat, uitând, însă, să ia cel mai important lucru. „Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea.”

Delia a făcut dezvăluiri intime, abordând și tema motivelor pentru care nu are copii, subiect care a devenit un fel de obsesie publică în ultima vreme, artista fiind deseori întrebată în legătură cu asta atât de presă, cât și de fanii de pe rețelele sociale. Delia s-a căsătorit cu Răzvan Munteanu în 2012, care îi împărtășește pasiunea pentru călătorii și aventură. Cântăreața a mărturisit că și-ar dori o fetiță, dar că are un motiv important și foarte pertinent pentru care nu a decis încă să aducă un alt om pe lume. „Am frici! Mi-e teamă, dar mi-aş dori o fetiţă! E o lume nesigură, nu-mi place lumea în care trăim. Să aduci pe lume un suflet nevinovat în nebunia asta, pe care o trăim cu toţii, nu mi se pare prea OK. Am multe temeri, deşi cred că aş fi o mamă extraordinară. Îmi dau un răgaz cât se mai poate.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro