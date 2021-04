Dezvăluirile inedite făcute de Delia despre relația cu soțul ei

Delia și Răzvan Munteanu s-au cunoscut în anul 2010 într-un club de karaoke. În 2012 s-au căsătorit, iar de atunci formează unul dintre cele mai solide, dar și discrete cupluri din showbiz-ul românesc.

Delia a fost invitată în podcastul produs de canalul de YouTube Happyfish TV și numit „Aproximativ discuții” cu Gojira, ocazie cu care a vorbit cu sinceritate despre relația cu soțul ei. Artista a mărturist că ea și Răzvan Munteanu s-au cunoscut într-un club din Centrul Vechi din București și după ce au ajuns să se cunoască, și-au dat seama că pot colabora și în ceea ce privește viața profesională. „E din alt material, e pe științe exacte. Ne completăm firesc, chiar dacă sună a clișeu. E o parte creativă, care sunt eu, și una cu calcule. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și intuiția să îmi dau seama că el are potențial pentru așa ceva că atunci când ne-am cunoscut el nu făcea asta. Noi ne-am cunoscut la Vintage. Ușor ușor am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E și bun manager și în multe direcții. La un moment dat e un haos, nu înțeleg cum poate să țină pasul cu toate lucrurile pe care vrea să le facă.”

Artista a menționat faptul că ea a fost cea care i-a propus partenerului ei să se implice în activitatea ei profesională, mai ales după ce i-a mărturisit acestuia că a avut parte de anumite experiențe cu oameni care au dezamăgit-o și că în el are încredere. „Este extrem de exact și de calculat și știe foarte multă informație, foarte multă istorie, nu există ceva să nu scrie, este incredibil. Simțindu-i potențialul: „I-am zis nu ai vrea să facem treaba asta împreună cumva, pentru că simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni.” Am avut niște experiențe cu manageri, oameni, echipe care m-au dezamăgit. Era ușor să mă furi. Nu eram doar eu în situația asta.”

„Nu zic că i-am deschis ochii în direcția asta, dar cumva s-au întâmplat lucrurile în momentul în care ne-am întâlnit, am petrecut timp împreună, a văzut de ce mă lovesc, povesteam lucruri de prin concerte și tot eu i-am zis hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere. Suntem o familie. (…) Nu trec zile să nu ne vedem. Nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună”, a adăugat Delia.

Dincolo de mărturisirile sincere făcute de Delia, nu este un secret faptul că Răzvan Munteanu este implicat direct în cariera Deliei. „Mă ocup mai mult de muzică, de cariera Deliei. Îi fac management complet, cu tot ce înseamnă muzică, imagine, contracte, cântări, show-uri TV, alegerea pieselor. Urmăresc doar performanţa şi numărul unu în top. Cum am cel mai bun produs de pe piaţă, mă refer aici la Delia, şi fac totul cu pasiune şi cu dedicare totală, se văd şi rezultatele”, spunea Răzvan Munteanu în cadrul unui interviu pe YouTube oferit lui George Buhnici.

Foto: Instagram Delia/Koss Photography

