Cu cine seamănă Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol. Ce a dezvăluit proaspăta mămică

Smiley și Gina Pistol trăiesc alături de micuța lor, Josephine Ana Maria, care s-a născut în urmă cu aproape o lună, unele dintre cele mai frumoase momente. Viața celor doi s-a schimbat complet odată cu venirea pe lume a fetiței lor.

Așa cum era de așteptat, fanii au numeroase întrebări pentru cei doi proaspeți părinți, iar Gina Pistol a răspuns la câteva dintre acestea prin intermediul mai multor clipuri postate pe contul ei de Instagram, pe stories.

Gina a fost întrebată de fani cu cine seamănă micuța Josephine și le-a și răspuns: „Băi, nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine. Îmi doresc foarte mult să fi luat tot ce-i mai bun și mai frumos de la amândoi. Dar tot ce vă pot spune sigur e că e foarte expresivă, și cred că o să devină o fetiță foarte simpatică, funny și haioasă. E foarte expresivă! Și are ochii gri, Sunt încă gri, s-a mai deschis puțin nuanța, dar e simpatică rău.”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Vedeta Antena 1 a mai povestit și despre cum se simte în această perioadă: „Și când regina este sătulă, este liniște în regat. Nici nu știu ce să fac cu atâta timp. Băi, sunt atât de obosită încât nu mi-e somn. Zici că am nisip în ochi, dar cu toate astea am o energie dubioasă. Bine, acum nu pot să adorm, dar după ora șase … vai, îmi pică ochii în gură. „, a mai spus Gina Pistol pe Instagram.

Gina Pistol a vorbit recent în mediul online despre primele săptămâni de după naștere, mărturisind faptul că a ales să își exprime public trăirile tocmai pentru a nu le da impresia urmăritoarelor sale că este o mamă perfectă și că și ea, la fel ca alte mame, a trecut prin momente grele. „Pentru mine, cel puțin, primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, n-am de gând să fac asta. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice.”

De asemenea, vedeta a precizat că are parte și de ajutor din partea partenerului ei, Smiley, despre care a spus că se descurcă foarte bine în rolul de tată și reușește să rămână calm și liniștit. „Dar, oricum, mare noroc am cu Andrei. Îmi este de mare ajutor. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpușoi.”

