Cum se simte Smiley în rolul de tată: „o să fiu unul dintre tații cărora nu le miroase r*** copiilor lui”

Rolul de tată pare să i se potrivească de minune lui Smiley. Invitat în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar, „Fain & Simplu”, artistul a ajuns între două mese ale fiicei sale, Josephine Ana Maria, și a vorbit cu sinceritate despre modul în care și-a primit copilul și despre felul în care are de gând să o crească, alături de partenera sa, Gina Pistol.

Devenit părinte de doar câteva săptămâni, Smiley își ia foarte în serios rolul de tată și pare să fie fascinat să își descopere în fiecare clipă fiica. „Așa, fizic, mirosul e cumva de mușețel, e un miros liniștitor, un miros de fericire combinat cu temeri, cu transpirație multă… E o combinație ciudată. Astăzi dimineață când am schimbat-o pe Josephine îi spuneam Ginei: ‘bă, mie nu-mi miroase deloc.’ Deci eu o să fiu unul dintre tații cărora nu le miroase rahatul copiilor lui.”

Smiley este, deci, un tată implicat, și care pare decis să își folosească întreaga experiență și cunoaștere pentru a-și asuma rolul de tată cu tot ceea ce presupune acesta. Muzicianul a povestit și cum l-a ajutat experiența de ambasador UNICEF să înțeleagă mai bine care sunt lucrurile de care are nevoie un copil. „Fiind ambasador UNICEF am avut ocazia să merg în niște medii foarte defavorizate și să cunosc familii, copii care nu au o soartă bună… sau poate că ei au o soartă bună, dar care nu s-au născut în puf, care au niște condiții extrem de grele de trai. Și UNICEF a ajuns la concluzia următoare, care e foarte simplă. Dacă copilul are iubire, restul vin de la sine. Și ce-am văzut pe teren, cum ar veni, că UNICEF luptă pentru a menține familiile împreună oricât de greu ar fi pentru ei ca și situație materială. E mult mai bine ca copiii să rămână în familiile lor, chiar dacă sunt foarte săraci, pentru că vor beneficia de iubirea părintească, pe care nu au cum s-o aibă în centre de plasament doar pentru că acolo li se dă o masă-n plus.”

Devenit însă părinte la vârsta de 37 de ani, Smiley a mărturisit că a avut emoții în legătură cu felul în care se va descurca în rolul de tată: „Părinții mei mi-au zis: ‘bă, tu ai două mâini stângi’. Pentru că sunt foarte neîndemânatic, eu sunt împiedicat, mă împiedic singur pe stradă, îmi cad lucrurile din mână frecvent și atunci am cumva teama asta: trebuie să fiu apt, nu mai merge. Și atunci de fiecare dată când cobor scările sunt atent, că mă cunosc. Și atunci, când am ținut-o pentru prima oară în brațe, în primele ore, când m-am întâlnit cu ea, am rămas șocat că toate temerile mele au dispărut efectiv în o fracțiune de secundă. Cumva era ceva ce-mi lipsea și cumva s-a atașat cu totul, s-a atașat trup și suflet de tine. Adică n-ai cum să s-o dai în bară. (…) Dacă tu ai grijă de tine, dacă tu iubești tot ceea ce ești tu, n-ai cum să nu iubești ceea ce face parte din tine.”

Smiley nu doar că și-a asumat pe deplin rolul de tată, participând activ la îngrijirea copilului său, lucru cel puțin neobișnuit pentru o parte a bărbaților din România, dar a și mărturisit că își dorește să se implice și mai departe și că preferă, cel puțin momentan, să fie alături de partenera sa, Gina Pistol, principalii oameni care se ocupă de fiica lor. „Noi ne dorim să ne fie și greu, adică îmi doresc să simt că e o schimbare, îmi doresc să simt transformările prin care trece ea și transformările prin care trecem noi. Probabil că la un moment dat o să avem nevoie de ajutor și ai noștri o să ne-ajute oricând. Dar vrem să ne cunoaștem copilul de când s-a născut și să avem o legătură cu ea zi de zi.”

„Bărbatul are rol de sprijin. El e stâlpul de sprijin în orice situație. Eu așa consider.”, a mai completat Smiley vorbind despre felul în care își percepe rolul de tată și recunoscând în același timp aportul uriaș al partenerei sale în aducerea pe lume a copilul.

Foto: arhiva ELLE

