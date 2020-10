Fiul lui Audrey Hepburn a scris o carte de copii despre viața mamei sale

Fiul cel mare al actriței legendare Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, a scris acum 17 ani o carte despre viața mamei sale. Acum, acesta se pregătește să lanseze în curând o carte pentru copii.

Intitulată Little Audrey’s Daydream: The Life of Audrey Hepburn, cartea o prezintă pe Audrey Hepburn în tinerețe, când visa să devină balerină și cum apoi a devenit actriță, și apoi mamă și filantroapă, în contextul sumbru al Olandei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Sean Hepburn a vorbit într-un interviu acordat revistei PEOPLE despre această carte, cum păstrează vie memoria mamei lui și care crede că ar fi fost părerea lui Audrey Hepburn despre vremurile pe care le trăim acum. „Mama mea obișnuia să spună ‘În viață, lucrurile devin complicate. Când trebuie să iei decizii, încearcă să te scoți pe tine din ecuație. Iar dacă faci ce este cel mai bine pentru cealaltă persoană sau pentru grup, va fi mult mai ușor să decizi ce trebuie să faci”, spune acesta.

Rolurile binecunoscute din filme ca Breakfast at Tiffany’s sau Roman Holiday au transformat-o pe Audrey Hepburn într-un star, dar cel mai important rol pentru ea a fost cel de ambasadoare UNICEF, unde s-a implicat fiind influențată de greutățile prin care a trecut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Una dintre cele mai importante lecții pe care Audrey Hepburn le-a dat-o fiilor ei, spune Sean Hepburn Ferrer, este cea a importanței serviciului social: „Ea venea dintr-o generație care nu avea timpul sau luxul de a se auto-compătimi.”

În 1994, Ferrer și Luca Dotti, fratele său, au pus bazele The Audrey Hepburn Children’s Fund, o fundație caritabilă care încearcă să ducă mai departe munca mamei lor. Sean Ferrer mai spune și că preferă să le explice copiilor lui despre munca lui Audrey Hepburn mai degrabă concentrându-se pe activitatea ei umanitară, decât prin a le arăta filmele ei.

Citește și:

TOP 10 Cele mai bune filme cu Audrey Hepburn

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro