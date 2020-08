Filmele de pe Netflix pe care nu ar trebui să le ratezi anul acesta

Nu este niciodată prea târziu să ne facem o listă cu filmele de pe Netflix pe care am vrea să le vedem.

În timp ce unele și-au amânat filmările sau lansările din cauza pandemiei, se pare că totuși vom avea parte anul acesta, dar și anul viitor de o serie de filme ideale pentru serile când vrem să ne destindem de la tot haosul cotidian.

Rebecca

Bazat pe romanul clasic din 1938 al lui Daphne du Maurier, regizorul Ben Wheatley va aduce din nou în atenție povestea adaptată și în 1940, de Alfred Hitchcock. În acest thriller psihologic, Lily James o va interpreta pe Mrs. de Winter, o femeie care se căsătorește cu un bărbat bogat și cu care se mută la moșia Manderley. Naivă și lipsită de experiență, ea se va afla în umbra primei soții a lui Maxim, Rebecca.

Premiera: 21 octombrie 2020

Enola Holmes

Având ca sursă de inspirație seria de ficțiune cu același nume scrisă de Nancy Springer, filmul explorează viața surorii lui Sherlock Holmes, Enola. Atunci când ea descoperă că mama ei a dispărut, pornește în căutarea ei, depășindu-și propriul frate. Filmul pare unul promițător, având în vedere că în rolul principal o regăsim pe Millie Bobby Brown, starul din Stranger Things.

Premiera: septembrie 2020

Mank

Mank va fi cu totul diferit față de cele cu care ne-a obișnuit până acum regizorul David Fincher. Filmul aduce în prim-plin povestea adevărată a scenaristului Herman J. Mankiewicz, care s-a luptat cu regizorul Orson Welles pentru a obține credit pe scenariul filmului Citizen Kane, din 1941.

Premiera: octombrie 2020

Don’t Look Up

Comedia Don’t Look Up spune povestea a doi astronomi care trebuie să meargă într-un turneu la scară largă pentru a avertiza omenirea că un asteroid gigantic se va apropia și va distruge Pământul în șase luni. În rolurile principale le avem pe Jennifer Lawrence și Cate Blanchett, iar regizorul filmului este Adam McKay, cunoscut pentru filmele Anchorman, The Big Short sau Vice.

Premiera: 2021

The Midnight Sky

Îl regăsim pe George Clooney în The Midnight Sky atât în ipostaza de regizor, cât și de actor. Bazat pe romanul Good Morning, Midnight, scris de Lily Brooks-Dalton, filmul îl surprinde pe Augustin, un om de știință care e singur în Arctica și pierde contactul în urma unui eveniment apocaliptic. Pe de altă parte, o mai avem și pe Sully, care se întoarce de pe Jupiter. Cele două povești se împletesc în cele din urmă în moduri cu adevărat neașteptate.

Premiera: 2020

The Devil All the Time

Bazat pe romanul lui Donald Ray Pollock, cu același nume și regizat de Antonio Compos, The Devil All the Time surprinde viața oamenilor din Ohio în anii ’60, după Al Doilea Război Mondial. Aceștia încă mai suferă de tulburare de stres post-traumatic, iar efectele războiului se reflectă asupra lor.

Premiera: 16 septembrie 2020

I’m Thinking of Ending Things

Romanul lui Iain Reid a fost sursa de inspirație pentru filmul I’m Thinking of Ending Things. Jake decide să meargă cu noua iubită la ferma părinților lui. Petrecând câteva zile alături de ei, tânără începe să își pună întrebări și să aibă îndoieli cu privire la tot ceea ce știa până în prezent despre iubitul ei, dar și despre ea și cei din jur.

Premiera: 14 septembrie 2020

Red Notice

Cu o distribuție de excepție din care fac parte Gal Gadot, Ryan Reynolds și Dwayne Johnson, filmul Red Notice pare unul extrem de așteptat. Dwayne Johnson interpretează rolul unui agent Interpol care este pe urmele celui mai căutat hoț de obiecte de artă din lume.

Premiera: 2021

The Trial of the Chicago 7

Regizat și scris de Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7 ar trebui să aibă premiera anul acesta. Filmul spune povestea a șapte persoane aflate în proces, în urma multiplelor acuzații de crimă după protestul de la Conveția Națională Democratică din 1968 din Chicago, Illinois.

Premiera: 16 octombrie 2020

The Boys in the Band

The Boys in the Band urmărește povestea unui grup de prieteni care se reunesc într-un apartament din New York cu ocazia unei zile de naștere a unui alt prieten. Filmul reprezintă o reconstituire a unui show care a avut loc pe Broadway în 2018, iar regizorul Ryan Murphy, cel care a realizat și American Horror Story, îl va transforma într-un film pentru Netflix.

Premiera: 2020

The Old Guard

Ai ocazia să o vezi pe celebra Charlize Theron jucând în filmul The Old Guard. Ea o interpretează pe Andy, care conduce un grup de mercenari care trebuie să își păstreze secretul. Atunci când cei din grup sunt amenințați de un nemuritor necinstit, sunt nevoiți să meargă la război.

Lansarea a avut loc pe 10 iulie 2020.

The 40-Year-Old Version

Comedia The 40-year-Old Version o prezintă pe actrița Radha Blank, care decide să renunțe la scenă și să se reinventeze. Tot ea a regizat și filmul. Intră în industria muzicii rap și descoperă o nouă sursă de inspirație, însă problemele din trecut îi acaparează noua viață.

Lansarea a avut loc pe 25 ianuarie 2020.

The Kissing Booth 2

Fanii comediei romantice The Kissing Booth au așteptat cu nerăbdare continuarea filmului din 2018. O regăsim pe Elle Evans care are o relație la distanță cu iubitul ei, Noah, însă totul s-ar putea schimba atunci când se apropie de un nou coleg de clasă.

Lansarea a avut loc pe 24 iulie 2020.

