Top 10 cele mai vizionate filme de pe Netflix

Netflix a dezvăluit recent care sunt cele mai urmărite filme, care au ajuns să fie vizionate de un număr impresionant de oameni.

Aceste filme au fost lansate în ultimii trei ani, însă majoritatea sunt din ultimele 12 luni. În cazul în care pe unele dintre ele nu le-ai văzut până acum, deși unele filme sunt cunoscute, atunci este ocazia perfectă să le incluzi pe lista ta.

Așa că, iată care au fost cele mai urmărite filme de pe Netflix:

1. Extraction (2020)

Cel mai urmărit film de pe Netflix este Extraction. Regizat de Sam Hargrave, filmul prezintă o mulțime de acțiuni palpitante. Protagonistul Chris Hemsworth, care interpretează rolul mercenarului Tyler Rake, este implicat într-o misiune de viață și de moarte deoarece trebuie să salveze fiul răpit al unui baron al drogurilor. Filmul a avut 99 de milioane de vizualizări.

2. Bird Box (2018)

Bird Box este un film care surprinde modul în care o entitate misterioasă îi determină pe oameni să ucidă la întâmplare. Sandra Bullock, care o interpretează pe Malorie, încearcă să își salveze cei doi copii de această lume și forța nebănuită, așa că ea decide să își acopere ochii pentru a-și proteja familia. Filmul a fost urmărit de 89 de milioane de oameni.

3. Spenser Confidential (2020)

Atunci când doi polițiști din Boston sunt uciși, fostul polițist Spencer, interpretat de Mark Wahlberg, decide să se implice și să afle adevărul. El tocmai ieșise din închisoare, iar lucrurile iau o altă întorsătură atunci când alege să se implice în acest caz. Filmul a fost urmărit de 85 de milioane de oameni.

4. 6 Underground (2019)

Cea mai recentă acțiune în regia lui Michael Bay îl prezintă pe Ryan Reynolds, unul dintre cei șase agenți care nu pot fi urmăriți pentru misiunile lor, cu toate că multe dintre cascadoriile lor te vor surprinde. Avându-l în rol principal pe Ryan Reynolds, filmul a fost urmărit de 83 de milioane de oameni.

5. Murder Mystery (2019)

Jennifer Aniston și Adam Sandler, doi actori cunoscuți la Hollywood, sunt protagoniștii filmului Murder Mystery. Cei doi pleacă într-o vacanță în Europa pentru a da o nouă șansă căsătoriei lor, însă ajung să fie implicați într-o situație neprevăzută, și anume uciderea unui miliardar în vârstă. Filmul a fost apreciat, drept dovadă a avut 73 de milioane de spectatori.

6. The Irishman (2019)

În 2019 am avut parte de o peliculă extraordinară, și anume The Irishman, în care actorii principali au fost interpretați de celebrii Robert De Niro, Joe Pesci și Al Pacino. Filmul regizat de Martin Scorsese spune povestea unei crime care a avut loc în America după cel de-al Doilea Război Mondial. E cu atât mai interesantă povestea cu cât e expusă din perspectiva lui Frank Sheeran, un veteran de război. Filmul a fost urmărit de 64 de milioane de oameni.

7. Triple Frontier (2019)

Atunci când cinci prieteni și foști agenți ai forțelor speciale se reunesc pentru a porni într-o misiune, și anume să oprească o bandă de dealeri de droguri din America de Sud, încrederea lor este pusă la grea încercare. Filmul a fost destul de apreciat, prin urmare a avut 63 de milioane de spectatori.

8. The Wrong Missy (2020)

Un film de comedie pe care cu siguranță îl vei urmări cu plăcere este The Wrong Missy. Acesta îl surprinde pe Tim care are impresia că a invitat-o pe fata visurilor lui într-o călătorie de serviciu în Hawaii. Însă, el îi trimite invitația unei alte persoane, fiind deja mult prea târziu să repare lucrurile. Comedia a fost urmărită de 59 de milioane de oameni.

9. The Platform (2020)

O închisoare verticală, în care deținuții sunt ajutați de o platformă care coboară treptat la fiecare etaj al turnului, pare a fi un sistem prin care fiecare deținut își ia propria porție corectă de mâncare. Însă, nu este chiar așa deoarece deținuții de la nivelul superior pot lua mai multă mâncare, iar cei de la nivelul inferior au mult mai puțină. Pelicula a fost urmărită de 56 de milioane de oameni.

10. The Perfect Date (2019)

În mod surprinzător sau nu, dar și The Perfect Date se află pe lista celor mai urmărite filme de pe Netflix. Brooks Rattigan, interpretat de actorul Noah Centineo, cunoscut pentru filmul To All the Boys I’ve Loved Before, creează o aplicație prin care oricine îl poate plăti pentru a fi partenerul ideal pentru orice ocazie.

Foto: PR

