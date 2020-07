Cele mai bune comedii romantice pe care, probabil, nu le-ai văzut până acum

Ne plac comediile romantice la fel de mult pe cât îți plac și ție. Mai ales cele clasice, pe care oricât de câte ori le-ai vedea tot nu te poți sătura de ele. Chiar dacă sunt apărute acum câțiva ani buni, aceste filme sunt în continuare amuzante și sunt pretextul perfect pentru a organiza o întâlnire cu fetele.

Penelope (2006)

Penelope este o tânără care provine dintr-o familie din înalta societate și care este în căutarea bărbatului perfect. Mai bine zis, mama sa este în căutarea lui. Dar, Penelope are un blestem care va dispărea doar atunci când va fi iubită cu adevărat de cineva din aceeași clasă socială ca ea.

O poveste interesantă, care îmbină umorul cu romantismul, acest film îți va capta atenția încă din primele 10 minute. Din distribuție fac parte nume mari precum James McAvoy și Christina Ricci, în rol principal.

Miss Pettigrew Lives for a Day (2008)

Povestea surprinde o cântăreață celebră care, în căutare de o secretară, găsește o dădacă. Miss Pettigrew, dădaca, întră în viață cântăreței (Amy Adams) și se lovește de o agitație grozavă. Delysia, artista, oscilează între trei bărbați și ajunge să depindă de ajutorul dădacei pentru a-și pune viața în ordine.

Acțiunea se petrece în anii ’30 și umorul filmului este specific acelei perioade. Chimia celor două actrițe este perfectă pentru acest film, iar criticii de film recomandă cartea despre personajul Miss Pettigrew, scrisă de Winifred Watson, care oferă mai multe detalii despre magia personajului.

Mr. Right (2015)

Această comedie romantică o arată pe Martha, o femeie care trece printr-o despărțire după ce prietenul ei a înșelat-o. A doua zi, ea întâlnește un alt bărbat, Francis, cu care are o chimie aparte. Pare clișeic, nu? Însă ce face filmul să fie un mare hit este că Francis e un asasin plătit care este căutat de o familie de mafioți.

Ei bine, chiar dacă nu pare genul tipic de comedie romantică, acest film este unul dintre cele mai bune de acest tip, datorită actorilor Anna Kendrick și Sam Rockwell care își însușesc personajele într-un mod excelent. La apariția sa, toată lumea a vorbit despre cât de bine au jucat actorii în acest film și despre modul în care este îmbinată povestea de iubire cu un suspans aparte.

Celeste & Jesse Forever (2012)

Celeste & Jesse Forever este o comedie care prezintă realitatea atât de bine încât face ca acest film să fie unul unic. Povestea este cea a unui cuplu căsătorit care decide să se separe, însă cei doi vor să păstreze o legătură de prietenie. Acest film arată ce multe pelicule ascund și anume problemele reale dintr-o relație. Cele două personaje sunt puse în ipostaze dificile, în condițiile în care încă locuiesc împreună, situații în care cei doi ies la întâlnire cu alte persoane.

Chiar dacă, uneori, pelicula arată câteva situații ciudate, chimia actorilor și umorul acestora fac filmul să fie unul care merită atenția oricui. Este explorat un subiect real, diferit, și este interesant să urmărești cum cele două personaje relaționează. Spoiler alert: te vei atașa de personaje!

The Spectacular Now (2013)

Pe aceeași notă ca filmul anterior, The Spectacular Now prezintă realitatea unui cuplu de adolescenți care se îndrăgostesc pentru prima oară. Indiferent de vârsta pe care o ai, acest film te va captiva prin jocul personajelor, situațiile inedite și scenele romantice. Este fascinant să vezi cum iubirea tânără a celor doi poate depăși orice diferență dintre ei și cum cei doi au înțeles și și-au asumat personajele în întregime.

Chiar dacă este un film mai puțin cunoscut, merită văzut dacă ești o fană a peliculelor romantice. Criticii au declarat că nu e nimic mai frumos decât o iubire adolescentină care aduce multe complicații și realități în același timp. Shailene Woodley joacă rolul lui Aimee, iar Miles Teller pe cel al lui Sutter.

Charade (1963)

Unul din filmele clasice, Charade îi are în rolurile principal pe Audrey Hepburn și Cary Grant, adevărate valori ale cinematografiei. Povestea se învârte în jurul personajului Regina (Audrey Hepburn) care, după ce soțul ei moare, află că acesta plănuia să fure o avere împreună cu alți trei bărbați. Povestea nu se oprește aici, deoarece cei trei bărbați sunt siguri că Regina știe unde este averea. Personajul masculin, Peter, apare și îi oferă ajutorul femeii, iar de-a lungul filmului aflăm multe lucruri speciale despre el.

Este un film cu mult suspans, de dragoste și cu umor de calitate, iar ce este mai fascinant este perioada anilor ’60 și costumele actorilor. Dacă ești o adevărată fashionista atunci ținutele purtate de Audrey merită atenția ta.

Friends With Kids (2011)

O comedie clasică, Friends with Kids, îi arată pe Julie (Jennifer Westfeldt) și Jason (Adam Scott), doi prieteni care observă cât de mult s-au schimbat prietenii lor căsătoriți care acum au copii. Din cauza neînțelegerilor în mariaj ale celorlalte cupluri din viața lor, cei doi își propun să facă un copil împreună, și apoi să decidă cu cine vor să se căsătorească. Numai că lucrurile nu sunt chiar așa de simple și situația se complică.

Jennifer Westfeldt, actriță și regizor, a declarat că s-a inspirat din viața reală în ceea ce privește filmul și că toate scenele au un sâmbure de adevăr la mijloc.

America’s Sweethearts (2001)

O comedie romantică cu un număr mare de actori faimoși precum Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Julia Roberts și Billy Crystal. Firul narativ îl arată pe Lee Philips (Billy Crystal) care se ocupă de PR-ul unui film și are sarcina de a-l promova. Filmul pe care personajul încearcă să-l promoveze este despre un cuplu care a fost împreună, însă acum cei doi s-au despărțit.

Filmul amintește de multe povești de dragoste de la Hollywood care se confruntă cu acest tip de probleme. Personajele au umor extraordinar care transformă filmul într-unul de neratat.

Never Been Kissed (2009)

O comedie romantică a anilor 1990, Never Been Kissed o are în rol principal pe Drew Barrymore, editor la ziarul Chicago Sun-Times care merge sub acoperire la un liceu pentru a le arăta părinților ce se întâmplă, de fapt, cu copiii lor. Personajul lui Barrymore nu a avut niciodată o relație serioasă, iar faptul că se întoarce în liceu o pune în anumite situațîi care îi amintesc de vremurile din adolescența ei.

În această comedie, ea se îndrăgostește de unul din profesorii ei și atunci încep aventurile. Drew Barrymore contribuie la umorul filmului, însă lumina reflectoarelor este pe fratele personajului său (David Arquette). La fel ca sora sa, și el se întoarce la liceu însă cu un alt motiv. Una peste altă, filmul are un vibe foarte plăcut, care redă moda și muzica specifică acelor ani. Este un film ușor, recomandat tuturor femeilor.

Citește și:

Filmele de vară pe care merită să le vizionezi oricând ai ocazia

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro