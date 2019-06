Motivul pentru care Meghan Markle și Prințul Harry vor să-și înființeze propria organizație caritabilă

Palatul Kensington a confirmat că Meghan Markle și Prințul Harry s-au separat de Royal Foundation, organizația caritabilă fondată de Prințul William în 2009. Potrivit corespondentului regal Rebecca English, Royal Foundation va rămâne responsabilitatea Ducelui și Ducesei de Cambridge, în timp ce Harry și Meghan urmează să înființeze o nouă organizație până la sfârșitul acestui an. Rebecca a precizat că nu este nicidecum vorba de un conflict între cele două cupluri, aceștia continuând să lucreze împreună pentru Heads Together, organizația ce are ca scop răspândirea conștientizării problemelor sănătății mintale și eliminarea stigmatului asociat acestora.

„Aceste schimbări sunt făcute să complimenteze munca și responsabilitățile Înălțimilor Sale Regale în timp ce se pregătesc pentru viitoarele lor roluri, ca activitatea caritabilă să se alinieze mai bine cu treburile casnice”, a continuat Rebecca. Acestea fiind spuse, la ce fel de organizație ne-am putea aștepta din partea Ducelui și Ducesei de Sussex? Fanii tind să creadă că nu va fi totuși un singur proiect social, de exemplu, munca depusă de Meghan la Hubb Community Kitchen, ci un grup de organizații separate, însă gestionate sub o singură umbrelă.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

