Smiley vorbește cu emoție despre fetița lui, Josephine: „ni s-a întâmplat minunea asta”

Smiley vorbește pentru prima dată, în podcastul Fain & Simplu realizat de Mihai Morar, despre felul în care și-a primit fiica și despre ce a simțit când a aflat că va deveni părinte, dar și despre emoțiile pe care le trăiește zilnic și despre felul în care vrea să-și crească copilul alături de partenera lui, Gina Pistol.

Cu franchețea care îl caracterizează și cu multă emoție, Smiley vorbește despre ceea ce simte acum, la câteva săptămâni de la nașterea fiicei sale, numită Josephine Ana Maria. Un părinte implicat (cei doi își doresc să aibă momentan singuri grijă de fiica lor, fără ajutorul părinților sau al unei bone), Smiley a mărturisit cu candoare că se simte copleșit de ceea ce simte. „Dragostea asta pe care o trăiesc acum e ceva ce n-am trăit niciodată. N-am trăit asta și mulțumesc în fiecare zi că trăiesc asta și că mi s-a-ndeplinit și dorința asta.”

Smiley vorbește în podcastul Fain & Simplu și despre cum venirea pe lumea a lui Josephine a fost un fel de miracol atât pentru el, cât și pentru partenera sa: „Cred că toate se-ntâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Întotdeauna am crezut că lucrurile se-ntâmplă atunci când ești pregătit să le primești și să le faci față. Și challenge-urile, încercările, premierile vin atunci când ești la nivelul ăla. (…) Toate lucrurile în vin când ești la nivelul ăla. Tot ceea ce am făcut în viața mea a fost pas cu pas. Câteodată n-am mai făcut (…). Mie și Ginei ni s-a-ntâmplat minunea asta, pentru noi chiar a fost o minune faptul că Gina a rămas gravidă, faptul că a dus sarcina până la capăt, că avem un copil sănătos, am spus Doamne ajută. S-a-ntâmplat efectiv, fără să facem nici un efort, deci a fost dorit, dar nu a fost planificat. Gina… nu i s-a dat nici o șansă să rămână gravidă și eu când mi-a zis treaba asta i-am zis ‘ai răbdare. Nu e după noi, chiar nu e după noi. Dacă este să se-ntâmple se va întâmpla.’ Cred că atunci nu m-a crezut și lucrurile s-au așezat într-un moment care în primul rând ea a fost pregătită pentru asta, că ea este dătătoarea de viață, nu vezi că femeile au fost alese să dea viață? Femeile au drept de viață și de moarte, practic. Nu noi, că noi suntem niște iresponsabili, e clar. Dar cumva a venit și într-un moment în care eu eram în pauză, deci imaginează-ți cât de bine s-au aranjat lucrurile (…) Și cumva am timp să trăiesc fiecare etapă.”

Smiley vorbește totodată și despre relația sa de lungă durată cu Gina Pistol, despre care spune că s-a construit în același fel ca toate lucrurile bune din viața lui: „Legătura mea cu Gina s-a construit tot treptat, cărămidă cu cărămidă, fără așteptări prea mari nici din partea ei, nici din partea mea. dar cumva lucrurile s-au așezat atât de bine și de natural încât nu-mi mai văd viața altfel.”

Acum, artistul mărturisește că își dă timp să se bucure de tot ceea ce i se întâmplă: „Sunt într-o stare euforică totală, o stare în care nu știu dac-am fost vreodată în viața asta. Mă bucur că sunt și-atât. Deci cumva sunt în stare în care am răgaz să mă bucur că exist.”

Foto: arhiva ELLE

