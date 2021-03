Nadia și Securitatea: volumul care detaliază abuzurile la care a fost supusă Nadia Comăneci de către Bela Karolyi

Nadia și Securitatea, volumul istoricului Stejărel Olaru, aduce din nou la lumină abuzurile suferite de gimnastele din lotul României, de data aceasta demonstrate cu note informative obținute din dosarele Securității. Olaru este istoric și politolog, autorul mai multor volume, și totodată doctor în științe militare și informații. A fost consilier de stat pe probleme de securitate națională la Cancelaria Primului-ministru și director al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului între 2006-2010, institut pe care l-a înființat împreună cu istoricul Marius Oprea.

Volumul Nadia și Securitatea arată acum o istorie a succesului Nadiei Comăneci mult diferită de cea pe care o cunoaște publicul, așa cum reiese ea din notele informative ale Securității, care a urmărit-o pas cu pas pe campioana olimpică. „Am știut că am fost urmărită, dar nu mi-am imaginat niciodată amploarea acestor acțiuni”, spunea chiar Comăneci.

Dezvăluirile cele mai cutremurătoare din cartea Nadia și Securitatea privesc modul în care Bela Karolyi, la acea vreme antrenorul lotului național, agresa constant sportivele. „Bela Karolyi obișnuiește să bată peste cap gimnastele”, se arată în note. Jignirile și agresiunile făceau parte din tratamentul obișnuit al acestora, așa cum arată informările agenților. „Față de gimnaste a manifestat o atitudine de teroare și brutalitate care contravin(e) total cu principiile pedagogice, pentru care a avut o serie de reclamații din partea părinților. Fetele au fost bătute uneori până la hemoragii nazale sau pedepsite prin exerciții fizice până la epuizare”, se arată într-un raport din 1974 al informatoarei „Gheorghe Daniela”.

Aceeași informatoare mai raportase asupra cruzimilor practicate asupra gimnastelor din lotul național. Înainte de Campionatele Europene, de pildă, Nadia Comăneci, suferind de o viroză pulmonară gravă, a fost obligată se se prezinte la antrenament cu febră mare și să lucreze la intensitate maximă. O altă notă din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității arată cum chiar informatorii i-au atras atenția antrenorului asupra tratamentelor rele aplicate sportivelor: „Observând că obișnuiește să bată peste cap gimnastele atunci când executau greșit, i-am atras atenția și indicat să renunțe la acest procedeu, deoarece este foarte dăunător și ar putea duce la pierdea capacității intelectuale”.

Un alt informator, Dan, a cărui notă este citată în volumul Nadia și Securitatea, arată că însăși mama Nadiei Comăneci i-a citit din jurnalul fetei: „Din cele citite (…) reiese comportarea pe care a avut-o antrenorul Karolyi cu ele, jignirile, adresări ca: ‘sunteți niște vaci, proaste, educat prost de familie, nu sunteți bune de nimic’. Mai mult decât atât, le bătea atunci când un antrenament nu-și ajungea ținta, găsindu-le vinovate. (…) Nu li se dădea alocația de masă integrală invocând că ‘e păcat să strici mâncarea pe niște nesimțite'”.

Un alt document citat în Nadia și Securitatea este transcrierea unei discuții între Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și doi jurnaliști, discuție care a fost înregistrată prin microfoanele plasate în apartamentul familiei Comăneci. Din convorbirea celor două sportive cu jurnaliștii reiese că Bela Karolyi își luase angajamentul să nu le mai jignească. „Îmi zicea grasă”, spune Nadia, îndemnând-o și pe Teodora Ungureanu să spună ce apelative primise. „Parcă aș fi văduvă cu 15 copii după mine, gâscă beată”. „Zicea grăsimi plutitoare”, a completat Nadia. „Imbecile!”, a completat Teodora. Cele două relatează inclusiv un episod petrecut într-o deplasare în Spania, când Karolyi a lovit-o pe Nadia Comăneci.

„Teodora: – Aia în Spania, când ți-a dat o palmă de era să dai cu capul de cântar?

Jurnaliști: – Ți-a dat tare?

Nadia: – Mi-a dat.”

În dosarul 13346 din Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este notat același incident, raportat de sursa „Lily”: „A lovit-o pe Nadia în timp ce făcea controlul greutății corporale și văzând că are 42,5 kg i-a mai spus că trebuie să slăbească 1 kg. Pe Teodora Ungureanu a lovit-o în timpul unui antrenament, când a greșit o figură, fapt ce a determinat-o să plângă 3 ore. Această situație le-a făcut pe cele două sportive să declare față de sursă că după Campionatele Europene din mai 1977 nu vor mai lucra cu antrenorul Karolyi Bela”.

Agresiunile au fost raportate de părinții sportivelor către Federație, arătând că acestea sunt jignite: „prin cuvintele: ‘vacă, tâmpită, proastă, grasă, nespălată’ și că le amenință cu diminuarea notei la purtare și înlăturarea lor din lot”. Ștefania Comăneci i-a scris chiar și lui Ceaușescu, cerându-i o audiență, care a fost anulată ulterior. Agentul „Nelu”, coregraf al lotului, l-a avertizat pe Karolyi în legătură cu plângerile. Convorbirea telefonică dintre cei doi a fost înregistrată. „Fii atent, Bela! Știi ce mi-a spus? (n.r. Intze Ioan, tov. secretar). Că știe și când ai bătut-o și știe și când ai dus-o la București, la antrenament, ea fiind bolnavă, mai înainte de Olimpiadă, și că tu vrei să-ți realizezi interesele tale (…) Vai de capul meu, Bela! Trebuie lăsate în **** mamei ei și luați copiii ăștia mai mici. Nu au probleme, nu ai dureri de cap”.

Un alt episod relatat în Nadia și Securitatea privește fuga Nadiei de antrenor, înaintea unei deplasări în Mexic. Sportiva a ajuns la Benone Sinulescu, episod pe care cântărețul l-a relatat, telefonic, mamei Nadiei. „Am fugit pentru că dl. profesor a spus că ‘Fii atentă că acum, când mergem în Mexic, trebuie să mănânci aer. Dar vezi că și aerul îngrașă!’. Eu am fugit, am mers pe jos întâi la gară, apoi nu știu cum am ajuns pe Calea Victoriei pe jos. Am mers la alimentară și am cumpărat cașcaval, că nu mai puteam de foame.”, le povestea Nadia unor jurnaliști.

„Ea, săraca, într-un fel era speriată, că s-a săturat de Karolyi. (…) Karolyi i-a vorbit urât, că ‘vei mânca aer, dar numai o singură gură, că două te îngrașă’. ‘Vreau la mama, vreau să plec la mama’, îmi zicea”, i-a povestit Benone Sinulescu Ștefaniei Comăneci. „Săraca, îi bătea inima când a(u) venit după ea atâția. A venit întâi un milițian și ea era atât de speriată. (…) Vă imaginați că a trebuit să știe tot blocul, dar ce a fost groaznic pentru mine, faptul că a venit atâta miliție la ușă. A plecat liniștită. Mi-a fost milă, pe cuvânt!”.

Dincolo de dezvăluirile atroce din volumul Nadia și Securitatea, reputația lui Bela Karolyi ca personaj agresiv a fost întărită și de procesul de abuz sexual din cadrul lotului american, căruia acesta i-a servit drept antrenor. Abuzurile medicului Larry Nassar asupra sportivelor au avut loc, în mare parte, în complexul în care Karolyi le antrena pe gimnaste.

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro