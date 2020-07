AZI se împlinesc 44 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii obținut de Nadia Comăneci

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci intra în istorie. La doar 14 ani, uimea lumea sportului, obținând prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Afișajul electronic de la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal nici nu era program să afișeze nota 10, așa că pe ecran a apărut nota 1.00.

Nadia a fost câștigătoarea absolută a acelei ediții a Jocurilor Olimpice. A cucerit cinci medalii, trei de aur (la individual compus, bârnă și paralele), una de argint (echipă compus) și una de bronz (sol).

„Îmi amintesc când am început exerciţiul. Am crezut că am reuşit o evoluţie bună, însă nu m-am gândit că am avut o evoluţie perfectă. Ştiu că nu m-am uitat la tabelă, deoarece mă gândeam deja la exerciţiul de la bârnă după ce terminasem. Apoi am auzit un zgomot mare în sală, m-am uitat în jur, am întors capul şi am văzut tabela. Prima oară am văzut numărul meu de concurs, 073, iar apoi nota 1,00 care era dedesubt. Totul s-a petrecut foarte repede', a mărturisit Nadia Comăneci într-o declarație pentru Agerpres.

De atunci au trecut 44 de ani, însă legenda Nadiei dăinuie și astăzi, rămând un etalon în lumea sportului și fiind considerată una dintre cele mai bune gimnaste ale tuturor timpurilor. Nadia a început gimnastica la 5 ani, la Oneşti. La doar 11 ani a câştigat primul său titlu de campioană naţională absolută. În 1974 s-a bucurat de primul mare succes la nivel internațional, câştigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera. Iar din acel moment, cariera sa a avut o traiectorie fulminantă. Doi ani mai târziu, întra în istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, ediție cunoscută de întreaga lume drept Olimpiada Nadia Comăneci'.

De-a lungul timpului, a câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală. În 1975 a obţinut „Trofeul Campioanelor', iar în 1979, la „Cupa Mondială', de la Tokyo, a obținut primul loc la sol şi sărituri, al doilea loc la bârnă şi al treilea, la individual compus.

Și-a încheiat cariera la 23 de ani cu un palmares remarcabil: 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

Astăzi, două elemente au fost incluse în codul de punctaj al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică după numele său: Comăneci salto și Coborârea Comăneci.

