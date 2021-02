Fosta gimnastă Monica Roșu a devenit mamă! Prima imagine cu fetița ei

Monica Roșu a devenit mamă pentru prima dată. Fosta gimnastă și prezentatoare a știrilor sportive de la TVR2 a născut luni, 8 februarie, o fetiță.

Vestea că Monica Roșu a devenit mamă a venit din partea fostei gimnaste pe contul de Instagram, acolo unde a făcut publică și prima fotografie cu fetița ei. „Ziua de ieri mi-a adus cea mai prețioasă medalie!”, a scris Monica Roșu pe Instagram.

Monica Roșu a avut o sarcină ușoară și a născut prin cezariană. „După multe discuții cu doamna doctor care se ocupă ca totul să fie bine cu noi, am ales cezariana. Am avut o sarcină super ușoară. Fără grețuri și alte probleme specifice sarcinii”, spunea sportiva acum câteva zile în mediul online, potrivit Unica.

În ceea ce privește numele, fosta gimnastă a dezvăluit unul dintre ele. „Cât despre nume, pot spune doar unul dintre ele, Maria. Avem și un nume românesc care reprezintă luna în care am rămas însărcinată”, a spus Monica Roșu, conform sursei citate.

În luna septembrie a anului 2020, Monica Roșu a dezvăluit în direct, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de pe PRO TV, că este însărcinată cu primul copil. Ea și partenerul ei, Vlad, își doreau să devină părinți. „Ni s-a îndeplinit un mare vis. Am ieșit cu burtică din pandemie. S-a întâmplat pe nepusă masă și ne bucură asta. Nu am ascuns. Cred că dacă mă vedea cineva seara, mi-ar fi spus ca am pus câteva kilograme pe mine”, a mărturisit fosta gimnastă în emisiunea de la PRO TV.

În 2018, Monica Roșu a participat la Exatlon România. Ea a decis să părăsească competiția din cauza unor probleme de sănătate și a unor accidentări. După competiția Exatlon, Monica Roșu și partenerul ei, Vlad, alături de care formează un cuplu de opt ani, au plecat la Madrid într-o vacanță, iar fosta gimnastă a fost cerută în căsătorie acolo.

Monica Roșu a câștigat în 2004 la Olimpiada de la Atena două medalii, una la individual și una la sărituri cu echipa. În același an a participat și la Campionatele Europene de Gimnastică de la Amsterdam. Acolo, Monica a câștigat medalia de aur la sărituri. În 2005 s-a retras din activitate din cauza unei accidentări.

