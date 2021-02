Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, noi declarații despre despărțire

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat la începutul lunii februarie printr-un video emoționant publicat pe rețelele de socializare că se despart, după o relație de nouă ani. Nimeni nu se aștepta la această separare, iar fanii se așteptau să îi vadă cât de curând căsătoriți.

Într-un interviu pentru „CulTour”, emisiunea pe care Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman vor continua să o prezinte la Happy Channel, cei doi au făcut noi declarații sincere despre despărțire, răspunzând la o serie de întrebări primite de la fani. Aceștia au fost atât de surprinși, încât au crezut că poate fi o glumă, însă actrița a ținut să clarifice faptul că nu e vorba de asta. „Nu cred că există cineva atât de cinic încât să glumească cu o astfel de veste. Noi cu siguranță nu. Până la urmă e viața noastră și nu cred că am putea vreodată să glumim”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru „CulTour”, informează tvhappy.ro.

Vlad Gherman a mărturisit că au avut în relație parte de provocări, dar și-au dat seama că decizia de a se despărți este cea mai bună pentru ei. „Ideea e, ca în orice relație am avut ups and downs, dar de fiecare dată am pus în balanță orice decizie pe care am luat-o, iar în momentul de față decizia aceasta este cea mai bună pentru noi și separat și ca prieteni.”

Una dintre curiozitățile din partea fanilor a avut legătură cu infidelitatea și dacă din acest motiv s-au despărțit. „Nu au existat certuri, nu au existat scandaluri. Decizia asta a fost o consecință a unor discuții între doi adulți realiști. Chiar dacă a fost o discuție grea, am ajuns amândoi la aceeași concluzie și știm că asta e mai bine pentru noi. Acum să vă gândiți că există o a treia persoană?”, a spus Vlad Gherman. „În 9 ani de zile nu a existat niciodată o a treia persoană”, a adăugat Cristina Ciobănașu.

În ceea ce privește inelul de logodnă, actrița a mărturisit ce anume a făcut cu el și chiar dacă nunta nu va mai avea loc, momentul cererii în căsătorie va fi unul special pentru ea. „Nu cred că inelul în sine era cel care conta cu adevărat, cât ce a reprezentat momentul în care m-ai cerut de soție. Cu siguranță va rămâne în inimile noastre ca unul dintre cele mai frumoase momente petrecute împreună. L-am pus într-o cutie cu amintiri, în cutia noastră cu amintiri comune și atunci când vom simți nevoia să ne readucem aminte, o să fie acolo”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru sursa citată.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format un cuplu timp de nouă ani. În 2014, cei doi s-au logodit. Ei au jucat împreună în mai multe seriale românești, precum „Pariu cu viața”, „O nouă viață”, „Fructul Oprit”, „Sacrificiul”, dar și în „Adela”, un nou serial produs de Ruxandra Ion și care a început să fie difuzat începând cu 14 ianuarie 2021 pe Antena 1.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro