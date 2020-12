Mesajul emoționant transmis de Larisa Iordache, după ce a făcut istorie la Campionatele Europene

După o fabuloasă revenire la Campionatele Europene, mesajul transmis de Larisa Iordache pe Instagram ne dă speranță pentru viitorul gimnasticii românești.

Sportiva a câștigat patru medalii – aur la bârnă și sol, argint la sărituri și tot argint cu echipa – la Mersin, unde s-a ținut campionatul care ar fi trebuit să aibă loc în primăvara acestui an, la Paris. Tot acolo echipa de junioare a câștigat șase medalii de aur, două de argint și una de bronz.

Însă pentru Iordache Campionatele Europene care tocmai s-au încheiat reprezintă revenirea în gimnastică după trei ani de la o accidentare la tendonul lui Ahile la Montreal, în 2017. În vârstă de 24 de ani, gimnasta a suferit trei operații și a povestit, la un moment dat, despre faptul că a avut perioade în care nu a mai vrut să audă de gimnastică.

Mesajul transmis de Larisa Iordache după cei trei ani de recuperare, un diagnostic de Covid-19 venit anul aceasta și, în cele din urmă, triumful de la Mersin vorbește despre parcursul ei complicat pentru a reveni în top, adică cea mai medaliată româncă din istoria campionatelor (16 medalii), depășind-o pe Cătălina Ponor, care deține 13.

„O poveste lunga spusa in cateva cuvinte…💜

Pentru ca niciodata nu este prea tarziu sa iti urmeszi visul si sa visezi la ceea ce iti doresti cu adevarat, doar trebuie sa ai un impuls pentru ca puterea din interiorul tau sa iasa la suprafata.

In momentele in care multi mi au spus ca nu voi reusi si incepusem sa cred si eu asta dupa atata timp de pauza … cu greu mai speram la o revenire, insa …

Ai nevoie de niste oamnei care sa creada in tine. Asa cum au facut-o antrenorii mei @loumtlc si @cristi_aerobic de la bun inceput. Nu au renuntat niciodata sa creada in mine, sa ma sustina exact asa cum am eu nevoie. Si sa imi daruiasca bunatatea si dragostea lor fata de gimnastica. Iar pentru toate astea vreau sa le multumesc! Sunteti cei mai tari❤️ va iubesc❤️”, începe mesajul transmis de Larisa Iordache susținătorilor ei.

„Am trecut printr-un amalgam de sentimente, ganduri bune sau mai putin bune, dureri si multe altele… dar cu toate astea familia mea a fost langa mine pentru a-mi aduce zambetul pe buze. Va iubesc❤️

•

Si nu in ultimul rand vreau sa le spun fetelor (@stanciulescu_ioana @sfiringu_silviana @trica_daniela @antoniairina ) cu care am facut o echipa ca sunt mandra de ele chiar daca medalia de la finala pe echipe nu a fost culoare la care noi am sperat. Important este sa credeti in voi, sa munciti mult si sa mergeti mai departe cu multa incredere. Sa luptati mereu pana la capat si sa faceti cu drag acest sport, care nu este chiar usor, dar este foarte frumos. Va iubesc❤️

•

Si va multumesc voua , tuturor! Pentru energia voastra pozitiva , pentru mesajele voastre si cuvintele pe care mi le scrieti.

❤️

#toteu🦦✨🍀🥇”, a scris gimnasta.

Mesajul transmis de Larisa Iordache vine în contextul în care gimnasta își propune pentru anul viitor calificarea pentru Olimpiada de la Tokio, care ar urma să aibă loc în vară.

Foto: Instagram

