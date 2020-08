Cătălina Ponor s-a logodit. Fosta gimnastă a făcut marele anunț

Cătălina Ponor s-a logodit. Celebra gimnastă se va căsători cu actorul și regizorul Bogdan Jianu. Cătălina Ponor a făcut marele anunț pe conturile sale de socializare, acolo unde a primit o mulțime de felicitări din partea fanilor.

„Astăzi am avut parte de cea mai mare surpriză din viața mea! Am spus „Da” bărbatului cu care vreau să îmi petrec toată viața. Te iubesc, @bogdan_ristea_jianu”, a fost mesajul scris de fosta gimnastă pe Instagram.

Cătălina Ponor și Bogdan Jianu formează un cuplu din anul 2018. Cătălina Ponor a confirmat relația cu actorul și regizorul Bogdan Jianu în luna februarie a anului 2020. „Da, este adevărat. Nu știu exact de când suntem împreună, cam de un an și jumătate”, a spus Cătălina Ponor pentru revista VIVA!. De asemenea, ea a mai menționat că nu dorește să dezvăluie mai multe despre relația ei. „Nu vreau să vorbesc despre așa ceva, de asta se numește viață personală.”

Cu toate că au fost destul de discreți cu privire la relația lor, Cătălina Ponor a publicat în iunie 2019 o fotografie cu Bogdan Jianu, alături de un mesaj special cu ocazia aniversării lui. „Aproape 14 ani în care am învățat multe, ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat și chiar dacă am căzut tot acolo ai fost și pentru asta îți mulțumesc! La mulți ani Bog, să îți dea Dumnezeu tot ceea ce îți dorești și încă pe atât, sănătoși și fericiți!”, a scris Cătălina Ponor pe Instagram la vremea respectivă.

Cătălina Ponor, în vârstă de 32 de ani, și-a anunțat în 2017 retragerea din gimnastică, după 26 de ani de competiții și 23 de medalii câștigate.

