Donald și Melania Trump, ultimul portret oficial de Crăciun

Donald și Melania Trump au dat publicității ultimul portret oficial de Crăciun în calitate de Președinte și Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Este ultimul Crăciun pe care Donald și Melania Trump îl vor petrece la Casa Albă, ei urmând a părăsi prestigioasa instituție și funcțiile pe care le-au ocupat în ultimii ani pe data de 20 ianuarie.

În ultimul portret oficial, care a fost dat publicității zilele trecute, Donald și Melania Trump apar pe marile scări de la Casa Albă purtând ținute similare, mai exact costume negre.

Potrivit descrierii fotografiei care a fost postată pe conturile de social media ale Melaniei Trump, fotografia a fost realizată pe 10 decembrie, cu numai câteva zile înainte de anunțul Colegiului Electoral American conform căruia Donald Trump a pierdut alegerile în fața lui Joe Biden.

„Crăciun fericit din partea Președintelui Donald J. Trump și a Primei Doamne Melania Trump” este descrierea care însoțește imaginea cu cei doi.

Donald și Melania Trump au mai dat publicității portrete oficiale de Crăciun în 2017 și 2018, însă anul trecut nu au făcut acest lucru.

La începutul lunii decembrie, Melania Trump a dezvăluit decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă, pentru ultima oară ca primă-doamnă a Americii.

Este ultima oară când Melania Trump decorează Casa Albă în calitate de primă doamnă a Statelor Unite. „În această perioadă specială a anului, sunt încântată să împărtășesc cu voi America The Beautiful și să aduc un omagiu Națiunii noastre mărețe. Împreună, celebrăm acest pământ pe care toți suntem mândri să îl numim acasă”, a scris Melania Trump pe Twitter.

During this special time of the year, I am delighted to share America the Beautiful' and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020