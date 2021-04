Lucian Viziru vorbește despre viața sa din Germania și dezvăluie dacă se întoarce în România

Cu siguranță ți-l aduci aminte pe Lucian Viziru, cel care a jucat în unele dintre cele mai cunoscute telenovele românești, cum ar fi Lacrimi de iubire, Iubire ca în filme, Inimă de țigan și Regina. El a jucat și în filme, precum Supraviețuitorul și Poker, și a făcut parte din trupa Gaz pe Foc.

Lucian Viziru, acum în vârstă de 44 de ani, trăiește de 7 ani în Germania, alături de soția lui, Ema, și fiul lor, Mihai. El a lăsat actoria pentru o nouă profesie, și anume cea de antrenor de tenis. Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Lucian Viziru vorbește despre viața lui de acolo, în special despre această perioadă dificilă, în care nu poate antrena din cauza restricțiilor impuse de pandemie. „Profesez în continuare ca antrenor ATP, dar din păcate, în această perioadă, sălile de tenis sunt închise. Afară este permis, dar sunt doar 6 grade deocamdată. (…) Aici lockdown-ul e foarte strict şi durează de la sfârşitul lui octombrie. Eu nu pot antrena în perioada asta. În schimb, stau mai mult cu fii-miu, mănânc mai sănătos, mă plimb cu bicicleta, nu-i chiar rău. Pe Ema, cel puţin din punct de vedere profesional, nu a afectat-o lockdown-ul. Ea fiind nutriţionist certificat în Veganism, îşi poate ţine consultaţiile şi online.”

Lucian Viziru povestește că familia lui s-a acomodat destul de repede în Germania. „Mihai vorbeşte germana la fel ca ei, dar are note mai mari la engleză. Prieteni şi-a făcut repede, în general de la şcoală, handbal, tenis. A, şi mai nou din online (Minecraft, Fortnite etc). De acomodat ne-am acomodat cu toţii destul de uşor pentru că noi asta am căutat: civilizaţie. (…) Evident că sunt şi multe chestii care nu ne plac, dar, una peste alta, ne dă cu plus.”

Lucian Viziru a dezvăluit că ultima oară când a venit în România a fost în urmă cu patru ani și că speră să revină în țară în acest an. Deși îi este dor de actorie și de studioul de înregistrări, el a devenit mult mai activ pe rețelele de socializare, cum ar fi pe YouTube, acolo unde postează clipuri cu diverse momente din viața lui. „Mi-e dor, cum să nu îmi fie, dar în august, dacă ne ajută Dumnezeu, venim în România. (…) Mi-e dor să mă joc de-a actoria, mi-e dor de un studio de înregistrări, dar mi se face dor doar dacă mă întrebi, pentru că, de curând, am văzut că pot avea aproape aceeaşi satisfacţie şi în mediul online pe TikTok sau Youtube (Familia Viziru sau Lucian Viziru oficial), unde postez zilnic. Asta şi datorită faptului că momentan nu pot munci din cauza pandemiei”, a declarat Lucian Viziru pentru okmagazine.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro