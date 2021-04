Gesturi într-o relație care îți distrug încrederea în partenerul de cuplu

Încrederea în partenerul de cuplu este un subiect sensibil. Absența ei poate dinamita iremediabil relația, prezența ei poate crea un mediu propice dezvoltării atât la nivel de cuplu cât și individual. Inclusiv alte zone ale relației sunt impactate pozitiv, de exemplu viața sexuală. Însă, uneori, există comportamente care erodează acest capital de încredere oferit sau construit în timp.

Minciuna

Cum să mai ai încredere în partenerul de cuplu când acesta minte frecvent. Minciuna poate fi despre bani, profesie, istoricul său personal, activități pe care le desfășoară fiind deja cu tine în cuplu. În final nu mai știi să distingi realitatea de iluzia vândută și să te îndoiești de absolut orice face. Așa că dezvolți tu comportamente de control, prin care să găsești dovezi pentru ceea ce spune el sau gândurile care nu îți dau ție pace.

Incapacitatea de asumare

În mod obișnuit asta e valabilă la începutul relației, când el nu își asumă că formează un cuplu cu tine. Dar poate apărea și mai târziu, când relația este deja cu vechime. Nu își poate asuma mutatul împreună, o căsătorie, bunuri împreună sau un copil. De aici te duci cu gândul la un viitor incert sau chiar imposibil…

Nu vă puteți face un plan împreună

Fie că este vorba despre o banală plimbare prin parc sau ieșire la o terasă peste 4 zile, un weekend la munte peste 3 săptămâni, o vacanță de vară sau vizite la prieteni. La el totul se întâmplă spontan, și în funcție de cum are el chef. Consideră că tu trebuie să fii oricând disponibilă pentru el, disponibilitate pe care nu o vede și reciprocă. Vei spune că este neserios, ceea ce se traduce și prin nenumărate întârzieri sau anularea celor hotărâte fix în ultimul moment. Te anunță că nu vă mai vedeți, nu mai vine la tine, ba chiar uită că trebuia să vă întâlniți.

Nu este prezent

Poate că are perioade când face un love bombing magistral. Te sună, îți trimite mesaje, ba chiar apare la ușa ta neanunțat, un fel de vizită surpriză. Aceste manifestări sunt urmate apoi de o retragere, când are un comportament distant, rece. Ori de la început nu este prea cald sau implicat. Nu spune ce a făcut peste zi, nici banalități, este secretos, nu îți răspunde la telefon și nici nu te sună înapoi sau chiar o face după câteva ore bune ori următoarea zi. Și în ceea ce privește mesajele te-ai obișnuit deja să îți dea seen, ori să răspundă scurt și criptic.

Nu este transparent

Ori îți povestește până la epuizare despre cât de rea a fost vreo fostă, dar cam atât, ori este mai tăcut decât Sfinxul în ceea ce privește trecutul lui cu femeile, iar zona familială pare mai degrabă un subiect tabu. Chiar dacă îi place să fie în centrul atenției și vorbește foarte mult despre el, nu transmite prea multe informații relevante.

