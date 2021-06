De ziua Andreei Bălan, Tiberiu Argint a publicat prima imagine alături de ea, cu o urare emoționantă

Ziua Andreei Bălan, artista împlinind 37 de ani pe 23 iunie, a fost petrecută de aceasta între apropiați, în vacanță în Grecia, una dintre cele patru în care vedeta a mers recent, ca să se recompenseze după un an complicat. Desigur, dintre cei care i-au fost alături cântăreței nu avea cum să lipsească partenerul său, cel cu care are o relație de mai bine de un an, Tiberiu Argint. Cei doi au avut o relație discretă vreme îndelungată, dat fiind că vedeta trece încă prin procedurile de divorț după separarea de soțul său, George Burcea, și probabil nu a dorit să oficializeze lucrurile până ce legătura nu a devenit mai serioasă. Andreea Bălan și Tiberiu Argint și-au anunțat public relația doar la un an după ce aceasta începuse.

Iată însă că cei doi sunt pregătiți să devină mai deschiși în legătură cu relația lor, dovadă și faptul că Tiberiu Argint a postat pe contul său de Instagram, de ziua Andreei Bălan, o imagine care îi înfățișează, pentru prima dată, împreună, însoțită de o urare romantică.

„La mulți ani, iubita mea”, a scris Tiberiu Argint pe fotografia postată pe pagina sa de socializare de ziua Andreei Bălan. Vedeta a republicat imaginea în secțiunea sa de Instagram Stories, adăugându-i și o inimioară, în semn de mulțumire.



Ziua Andreei Bălan a fost prilejul perfect pentru încă o escapadă a celor doi, ei petrecându-și deja, anul acesta, o vacanță în Dubai. Acela a fost momentul în care cântăreața a confirmat oficial relația cu fratele prezentatoarei TV Sonia Argint, printr-un comentariu la o postare cu ocazia zilei acestuia: „La mulți ani, iubitul meu. Primul an minunat”, i-a scris cântăreața partenerului său. Tot atunci Bălan a dat o declarație postului Antena 1: „Sunt foarte fericită de această vacanță în Dubai și de primul an împreună cu Tibi, sper la cât mai mulți. A fost un an minunat.”

Citește și:

Lidia și Estera Buble întâmpină dificultăți la Asia Express

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro